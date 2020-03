Lione, Aulas avvisa la Juventus: “Il ritorno potrebbe giocarsi in campo neutro”

Dichiarazioni che fanno preoccupare, quelle del Presidente del Lione Aulas, che nel postpartita del match vinto dal Lione in Ligue 1, ha parlato del ritorno contro la Juventus e della possibilità di giocare a porte chiuse o addirittura in campo neutro dopo le ultime notizie. Di seguito, ecco quanto evidenziato da IamNaples: ” “Juve-Lione? E’ la Uefa che deciderà. Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena perché sono preoccupati per quattro giocatori. E le riserve si allenano con la prima squadra. Vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa. Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro”.