Lippi: “Insigne è il 10 che farà sognare l’Italia, contento del ritorno di Spalletti”

Marcello Lippi, c.t. Campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non capisco perché Gennaro Gattuso sia andato via da Napoli. Andava d’accordo con i calciatori, aveva creato un grande gruppo e i risultati erano stati lusinghieri. Ogni volta mi chiedo tra me e me perchè alla fine sia andato via. E non riesco a darmi una risposta. Probabilmente se l’avessi chiesto a lui non mi avrebbe risposto. La Fiorentina? Non ne parlo perché voglio sentire entrambe le campane. Dopo che avrò ascoltato sia l’allenatore che il club viola mi potrò fare una idea su quanto è accaduto. Stimo molto sia Ringhio che Rocco Commisso, non mi va di prendere una posizione. Spalletti? Sono contento che sia tornato e che lo abbia fatto in Italia. Ha avuto modo di studiare in questi anni, aggiornarsi e sono certo che farà bene a Napoli. La Nazionale? Sono certo che Insigne è il 10 che farà sognare l’Italia”.