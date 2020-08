Lippi: “Penso che sarà il Bayern Monaco a vincere la UCL. Tutti eravamo titubanti sulla Juve”

Sulla Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista a Marcello Lippi, ex ct della Nazionale Italiana, che parla della Champion’s League.

A seguire le parti salienti dell’intervista, dove è possibile leggerla integralmente sull’edizione odierna del quotidiano.

“Alla fine penso che vincerà il Bayern Monaco, ma ho un solo grande rimpianto: l’eliminazione dell’Atalanta. Questo Bayern sembra una macchina da calcio senza difetti. Vanno a cento all’ora. Tutti. Hanno equilibrio e qualità in ogni reparto, Lewandowski manda in gol tutti con i suoi movimenti ma a me fa impazzire Davies.

Il Bayern ha una convinzione incredibile e non sembra mai in affanno, ecco perché per me è favorito. Il Lipsia, invece, è un progetto calcistico che merita di essere studiato; chi vive una favola si sente invincibile, e non ci si deve illudere che può pagare psicologicamente il fatto che affronterà il PSG.

Il Lione ha fatto il pieno di autostima con le vittorie nelle ultime due partite; la verità è che tutti eravamo un po’ titubanti sulla Juventus e che non funzionasse qualcosa. Il campo ha confermato quello che si pensava. Ma battere il Manchester City è qualcosa di incredibile e non capisco la rivoluzione di Gaurdiola; il City è stata la sorpresa in negativo. Il progetto tattico del Lione è semplice ma micidiale.

Il PSG è pronto a vincere la Champion’s League e devo ammettere che ho rivalutato Neymar. Ora sta giocando da fenomeno vero, salta sempre l’uomo ed è da Pallone d’Oro. Nelle ultime gare è anche tornato indietro per aiutare nella fase difensiva, straordinario. Mbappé è un altro genio del calcio, è stato lui a mettere in vera difficoltà l’Atalanta.

Icardi è perfetto come finalizzatore ma il gioco del PSG passa per Mbappé e Neymar, con gli altri che devono accompagnare i movimenti di loro due. Icardi poi non è Lewandowski. L’altra finalista, insieme al Bayern, per me è il PSG ma occhio a chi scende in campo con la felicità.“