Attraverso un post sul suo profilo Facebook Marcello Lippi ha lanciato un messaggio sul Coronavirus:

“Vi consiglio di ascoltare i consigli che ci sono stati dati di rimanere in casa, di non uscire. Nonostante i sacrifici fatti non sono stati ancora ottenuti i risultati sperati, quindi rimaniamo in casa. Solo in questo caso potremmo riuscire a sconfiggere questo nemico così cattivo, subdolo ed oltretutto invisibile. Non molliamo, un abbraccio a tutti”.