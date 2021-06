Lippi sull’Italia: “Mi piace tutto di questa Nazionale, Mancini propone un gioco rapido ed efficace”

“Mi piace tutto di questa Italia. In che modo l’ha costruita Roberto Mancini sin dall’inizio, quando ha mandato chiari messaggi al club chiedendo di far giocare i giovani”.

Sul gioco di Mancini: “Gli azzurri propongono un calcio rapido, concreto e redditizio indipendentemente da chi siano gli interpreti. Ci sono tanti ottimi giocatori e il valore del gruppo è finora decisivo, più della qualità delle stelle che sono in altre nazionali”. I grandi giocatori che reputiamo tutti come determinanti non lo sono stati o lo sono stati solo in parte”, e che gli azzurri dovranno “mantenere questa condizione psicofisica, sapendo che non ci sono partite facili”.

E il parallelo tra la Nazionale del 2006 e questa? “Ogni squadra vincente non somiglia a un’altra”, ha chiosato l’ex ct: “Ci scherzo su: nel confronto tra gli azzurri del 2006 e quelli del 2021 vinciamo noi ai rigori come facemmo contro la Francia a Berlino”.