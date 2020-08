RILEGGI LIVE – Barcellona, Setién: “Napoli migliorato molto, può farci male. Proveremo a minimizzare il suo potenziale. Ansu Fati e Puig possibili titolari”

12:40 – La conferenza stampa termina qui.

12:39 – “Aspetto psicologico? Cerchiamo di lavorare su tutto, di dialogare con i calciatori per metterli al meglio in una partita importante come questa, non è necessario cercare una motivazione che tutti hanno già”.

12:38 – “L’identità ed il DNA del Barça non sono andati persi. Dal momento in cui sono arrivato ho cercato di contribuire con alcune cose che credevo potessero aiutare a mantenere l’identità di questa squadra”.

12:34 – “L’approccio del Barcellona? Il migliore di tutti sarebbe senza dubbio saper leggere i momenti delle partite e fare ciò che è richiesto in ogni momento. Scegliere bene questi momenti è la cosa più importante, se saremo in grado di mantenere la palla avremo meno possibilità che ci facciano gol. Cercheremo di essere difensivi come dobbiamo essere quando l’avversario ha la palla, il punto è capire i momenti”.

12:32 – “Differenza con l’andata? Abbiamo migliorato tante cose, ma ci manca continuità nel mantenere quelle cose che sappiamo fare bene”.

12:31 – “I giocatori della ‘cantera’? Sono venuti a giocare dopo aver disputato i playoff, abbiamo avuto qualche problema e abbiamo dovuto chiamarne altri. Li abbiamo visti, abbiamo tratto conclusioni su cosa possono fornirci in caso di bisogno”.

12:30 – “Ansu Fati e Riqui Puig sono due giocatori che stanno bene, quando hanno giocato hanno fatto piuttosto bene. Domani potrebbero essere titolari”.

12:29 – “Difesa a tre? Abbiamo pensato a tutto, valutando a lungo quale fosse l’opzione migliore per giocare questa partita e abbiamo scelto una variante. Ma ciò non significa che non possa essere cambiata a un certo punto della partita. Il Napoli può farci del male. E’ molto disciplinato in difesa, sarà una partita con alternative”.

12:28 – “Il Napoli è migliorato molto dalla partita d’andata. Ha migliorato tanti aspetti ed è progredito, Gattuso ha dato tanto possesso palla alla squadra. In questo momento difende benissimo e sa attaccare e fare danni. Lo abbiamo studiato a fondo e proveremo a minimizzare quel potenziale e quel bel momento in cui si trova”.

12:27 – “Riqui Puig? E’ più che pronto per debuttare in questa competizione. Ha dato un grande contributo alla squadra, essendo un giocatore di squadra, sostenendo e maturando quell’esperienza e affermandosi in prima squadra”.

12:26 – “Dembele? Abbiamo pensato alla possibilità di convocarlo, ma purtroppo gli allenamenti che ha potuto fare con il gruppo sono pochissimi. Penso che la decisione migliore sia non rischiarlo”.

12:24 – “Arthur? Ho parlato con lui prima che partisse. La realtà è che da allora non gli ho più parlato, quello che ho saputo è stato attraverso il club, mi sarebbe piaciuto che fosse andata diversamente, ma non posso dire altro”.

12:23 – “Squadra per vincere la Champions? Non si sa mai, a volte avere tutte le opzioni è molto meglio perché ti permette sempre di scegliere. Abbiamo molti giocatori che possono aiutare se necessario. Cercheremo di non sentire la mancanza di nessuno”.

12:21 – “Il mio futuro? Non ho mai avuto in testa il pensiero che domani possa essere la mia ultima partita. Abbiamo preparato la partita pensando che andremo avanti”.

12:20 – “La formazione di domani è abbastanza decisa da qualche giorno. Potrà variare la posizione di qualche giocatore, ma la formazione è decisa”.

12:19 – “Già le sensazioni che avevamo dall’ultima partita erano positive, avevamo bisogno di una pausa perché tante partite di fila ci stancavano. Avevamo abbastanza tempo per prepararci alla partita, ripulirci e tornare con quella rinnovata energia che abbiamo. Ci ha permesso di fare un ottimo allenamento”.

12:17 – Giunge anche Setién in sala stampa.

Esce di scena Busquets. Cederà il posto al tecnico Setién, che tra poco raggiungerà la sala stampa per parlare della sfida col Napoli.

12:09 – “Siamo stati in grado di allenarci molto di più e questo ci ha giovato. A livello di ritmo partita potremmo non essere nella migliore condizione, ma molte altre cose può darsi anche che siano migliorate e speriamo possano servirci domani. Aspiriamo a essere fedeli al nostro stile e a segnare. Alla fine ciò che conta sono gli obiettivi che ci siamo posti”.

12:08 – “A prescindere da quello che fa il Real Madrid, dobbiamo concentrarci sul nostro avversario, che è il Napoli. Qualunque cosa accada nella partita di oggi, non siamo affatto preoccupati”.

12:07 – “E’ stata una sorpresa per tutti che Arthur non sia tornato, ma la verità è nota solo a lui e al club. Speriamo che raggiungano un accordo e ci concentreremo solo sulla partita contro il Napoli”.

12:06 – “Riqui Puig titolare? Nonostante abbia solo 20 anni, ha dimostrato di essere chiaramente preparato nelle ultime partite”.

12:05 – “Ci siamo concentrati sul preparare bene la partita, non vogliamo andare oltre o pensare alle prossime partite, saremmo molto entusiasti di essere e Lisbona, ma prima dobbiamo pensare al Napoli”.

12:04 – “La situazione di Arthur è stata difficile, ma gli unici che conoscono la verità sono il giocatore e il club. Sappiamo un po’ di notizie a riguardo, che se ne è andato, ora tornerà, ma speriamo che raggiungano un accordo, qualcosa che sarà la soluzione migliore per tutti”.

12:03 – “Il futuro di Setién è una decisione del club. Se Setién continuerà sarà un buon segno per tutti, ma questo non dovrebbe preoccuparci adesso, al di là della partita del Napoli”.

12:02 – “Tutto ciò di cui si parla nello spogliatoio per migliorare è ben accetto. Queste settimane sono state molto buone per noi per allenarci, per pianificare meglio la partita tatticamente. Vogliamo davvero poter continuare in questa competizione ed essere nella final eight, ma prima c’è il Napoli, squadra che ha un grande allenatore e non ci renderà le cose facili”.

12:00 – Busquets: “Ci sentiamo bene, vogliamo dare il 100%. Vogliamo segnare, impostare la partita e, se lo faremo, ci andrà bene”.

11:58 – Entra per primo Busquets.

11:41 – Si attende l’arrivo di Setién e Busquets, che ancora non sono giunti in sala stampa.

Buongiorno, amici e lettori di IamNaples.it. Il big-match di domani contro il Barcellona si avvicina ed oggi sarà la giornata dedicata alle conferenze stampa. Comincerà Quique Setién alle 11:30, il quale precederà Rino Gattuso, che interverrà alle 18:30. Insieme con il tecnico blaugrana ci sarà il centrocampista Sergio Busquets, assente però per squalifica. Segui sul nostro sito la diretta testuale, premendo il tasto F5 per aggiornare la pagina.