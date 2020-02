RILEGGI LIVE – Brescia, Lopez in conferenza stampa: “Speriamo che il Napoli sia distratto dalla Champions League”

Il Brescia cerca una vittoria per uscire dal periodo di crisi. 2 punti dall’inizio del 2020, e cercheranno di far bene contro il Napoli. Di seguito, vi proponiamo la diretta testuale della conferenza stampa dell’allenatore biancazzurro Lopez:

SQUADRA – “Joronen, Tonali e Gastaldello sono a disposizione. Contro la Juventus abbiamo avuto problemi con l’espulsione, anche perché fino al gol abbiamo gestito bene. Bjarnason ha giocato bene e ha migliorato la fase difensiva”.

PARTITA – “Non è la nostra ultima spiaggia, molte squadre non riescono a far punti e cercheremo di risalire. Ci siamo messi da solo in difficoltà e dovremo avere la forza di rialzarci”.

NAPOLI – “Speriamo siano distratti dalla Champions League (ride, ndr), per noi può essere una partita importante per il nostro futuro”.

BALOTELLI – “Sempre con la testa sul campo, gioca e quindi sta bene. Non posso mettere un giocatore che non lo è, poi quello che succede fuori dal campo non mi compete. Bisogna cercarlo di più, anche per aiutarlo”.

MODULO E CATTIVERIA – “Continueremo con il 4-3-3, ma si potrà cambiare. Cattiveria? In Nazionale esce di più ma qui ci sono giocatori che possono trasmetterla”.