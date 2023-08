LIVE – Castel di Sangro, day 13: allenamento mattutino del Napoli

10:43 – Squadra divisa in gialli e blu per una partitella a pressione con ritmi alti. Gialli: Natan, Coli Saco, Lobotka, Kvara, Zedadka, Obaretin, Elmas, Mario Rui, Di Lorenzo, Ostigard. Blu: Rrahmani, Zerbin, Zielinski, Zanoli, Juan Jesus, Raspadori, Olivera, Lozano, Simeone, Russo. Fucsia come jolly: Politano.

10:39 – Fase di esercizi col pallone

10:37 – Qualche giro di campo per gli azzurri

10:36 – Squadra in campo per l’allenamento. Non ci sono Osimhen e Gaetano.

Benvenuti alla diretta testuale dell’allenamento del Napoli, nel tredicesimo giorno del ritiro di Castel di Sangro.