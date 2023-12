LIVE – Cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti

Sindaco Manfredi: “Oggi è una bella giornata per la nostra città. Saluto De Laurentiis che è in sala con noi e i consiglieri comunali che hanno fortemente voluto questa giornata. Vincere uno scudetto a Napoli è qualcosa di più che vincerlo altrove, c’è un amre viscerale tra questa città e la squadra. Ci sono stati tantissimi turisti in città e tutto questo è stato guidato da Spalletti, un grande condottiero in campo e un esempio dell’amore nei confronto della nostra città, unica e strana, che rende concittadini tutti. Basta un giorno per sentirsi napoletani. Per lasciare un segno a Napoli ci vogliono uomini speciali che capiscano la nostra cultura, capaci di donarsi all’anima di questa città. Spalletti è stato così: si è dedicato, ha amato, è stato amato, ha vinto. Questo è un grande segreto”.

Vincenza Amato, consigliera comunale: “Mi piace ricordare che il Consiglio Comunale ha voluto fortemente questo giorno dando la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, in modo sentito e appassionato. Per riconoscergli quanto fatto con il Napoli, con sentimento di orgoglio, dedizione e passione. Quest’anno ci ha visto gioire e lottare con Spalletti per riconoscere Napoli di nuovo campione dopo 33 anni. Una grande città europea che è anche Campione d’Italia”.

Benvenuti alla diretta testuale dell’evento che conferisce la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti. La cerimonia avverrà nella Sala dei Baroni di CastelNuovo.