RILEGGI IL LIVE – Dimaro day 7, allenamento pomeridiano: esercitazioni tattiche, botta per Osimhen

19:00 – Termina definitivamente l’allenamento del Napoli

18:53 – Malcuit lavora sui fondamentali con Baldini

18:47 – Spalletti fischia e alcuni giocatori rientrano negli spogliatoi per la fine dell’allenamento. Alcuni restano in campo per provare dei tiri in porta

18:44 – Osimhen prova a controllare un pallone volante e dopo un contrasto subisce una botta da Luperto. Lo staff medico entra in campo per delle cure

18:41 – In caso di pressing alto, si alzano insieme a Malcuit uno tra Koulibaly e Manolas con l’altro che resta a coprire da ultimo uomo

18:35 – Dopo un break riprende l’esercitazione: costruzione dal basso con Koulibaly che dà indicazione alla sua squadra. “Due tocchi e muovila!”, il senegalese sembra un allenatore in campo

18:25 – Nello specifico, Spalletti sta provando un 3-1-3-3 in fase difensiva con Koulibaly a proteggere i tre difensori in fase di non possesso, mentre in fase di attacco diventa 4-2-3-1. Il senegalese si alterna con Manolas

18:18 – Entrambe le squadre allenano l’uscita dal basso e il giro palla

18:15 – Blu e gialli ora sono disposte lungo tutto il campo per allenarsi nella fase di possesso e non possesso: Spalletti dà continue indicazioni

18:06 – Spalletti fischia, termina la partitella

18:03 – Bel gol di Luperto, è 3-1 per i blu

18:02 – Gran gol di Folorunsho, che con un destro dalla distanza segna il gol del 2-1

18:01 – Gol di Politano: i gialli pareggiano 1-1 dopo il gol di Ciciretti

17:56 – Partitella blu contro gialli: molto bene Elmas, col quale Spalletti si è complimentato

17:51 – Ora è il turno dei colpi di testa

17:47 – Cambia la modalità dell’esercizio: stavolta gli scambi sono al volo

17:37 – Squadra in campo: a gruppi da quattro i calciatori si passano il pallone di prima o toccando al massimo due volte il pallone

Benvenuti alla diretta testuale dell’allenamento pomeridiano del Napoli, quando siamo arrivati al settimo giorno di ritiro. Questa mattina la squadra di Luciano Spalletti ha riposato e ora riprenderà il lavoro al Campo Sportivo di Carciato.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone