18:32 – Inizia la partitella blu contro gialli

18:22 – La squadra torna a correre per il campo

18:15 – Il drone voluto da Spalletti monitora la squadra dall’alto: era dai tempi di Sarri che mancava. Gennaro Gattuso monitorava gli allenamenti dei suoi con una telecamera dall’alto collegata a un computer

18:12 – Squadra divisa in due gruppi che lavora sui passaggi a due tocchi

18:04 – Spalletti parla con Calzona nel cerchio di centrocampo

18:00 – Rosa divisa in due gruppi per qualche corsetta in giro per il campo

17:53 – Corsa a ostacoli per i giocatori di movimento

17:50 – Intanto, Aurelio De Laurentiis si trova a bordocampo

17:47 – Prosegue il lavoro di riscaldamento dei partenopei, mentre i portieri lavorano con i piedi

17:40 – Spalletti ben accolto dai tifosi: la squadra inizia il primo allenamento del ritiro dopo aver applaudito i tifosi. Corsetta per riscaldarsi, i quattro portieri si allenano separati dal gruppo

17:25 – Aurelio De Laurentiis ha raggiunto squadra e staff tecnico in panchina salutando i tifosi presenti al Campo Sportivo di Carciato

17:20 – Quasi tutti gli azzurri hanno lasciato la palestra: applausi per Osimhen e Demme

16:54 – Manolas, Luperto e Contini sono i primi a recarsi in palestra

16:53 – Lo staff di Spalletti prepara il terreno di gioco, si rivedono due vecchie conoscenze del Napoli come il preparatore atletico Francesco Sinatti e l’ex vice di Maurizio Sarri Francesco Calzona, che rientra nel ruolo di collaboratore tecnico di Spalletti. C’è anche il team manager Giuseppe Santoro

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del primo allenamento del Napoli a Dimaro, dove sarà in ritiro fino al 25 luglio. L’estate dei ragazzi di Spalletti prende forma: dal 15 al 25 luglio il ritiro in Val di Sole, il 31 l’amichevole all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, dal 5 al 15 agosto la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro.