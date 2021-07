LIVE – Napoli-Bassa Anaunia 7-0: fine primo tempo

18:21 – Termina il primo tempo

44′ – Lobotka! Settimo gol del Napoli, gran tiro dello slovacco dopo il passaggio di Mario Rui: tanti applausi dalla tribuna del campo di Carciato

36′ – Altro gol di Osimhen! Parata non perfetta di Iobstraibizer e l’attaccante segna sulla ribattuta

35′ – Gol! Tripletta di Victor Osimhen: contropiede del Napoli con Ounas che serve in profondità il nigeriano che beffa il portiere in uscita fuori dall’area

31′ – Demme trova Elmas in verticale che si libera in area e calcia in porta: il macedone colpisce la traversa

28′ – Azione manovrata degli azzurri, Demme scavalca la difesa con un pallone verso Elmas che non controlla. Rimessa dal fondo

20′ – Gol! Elmas al limite dell’area di rigore rinuncia al tiro e serve Osimhen che col destro firma il 4-0

19′ – Palo di Politano! L’esterno del Napoli colpisce il palo interno dopo un dribbling. Osimhen non riesce a ribadire in rete

15′ – Gol di Manolas! Calcio d’angolo battuto da Ounas e il greco anticipa tutti sul primo palo

14′ – Bella azione in uscita del Napoli con Mario Rui che serve Osimhen al a tu per tu con Iobstraibizer: l’attaccante scarta il portiere e deposita in rete ma viene fischiato fuorigioco

12′ – Elmas in area di rigore prova il sinistro al volo, ma la palla finisce altissima

10′ – Osimhen si allarga, serve Ounas in area che calcia in porta ma il tiro termina a lato

8′ – Raddoppia Osimhen! Altro assist di Politano dopo quello a Elmas. Imbucata che riesce e il nigeriano beffa Iobstraibizer con un tocco sotto

3′ – Gol di Elmas! E’ suo il primo gol stagionale del Napoli

17:30 – Inizia il match

17:28 – Squadre in campo

17:22 – Tra poco avrà inizio il match

17:12 – Prosegue il riscaldamento del Napoli

17:00 – Anche il Napoli entra in campo per il riscaldamento

16:52 – Bassa Anaunia in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bassa Anaunia:

Napoli: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. A disp.: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano. All. Spalletti.

Bassa Anaunia: Iobstraibizer, Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo. A disp.: Depetris, Tomasi, Cattani, Tanel, Bonn, Dalfovo, Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer. All. Coslop.

Tra poco inizierà la prima amichevole stagionale del Napoli di Spalletti. Al Campo Sportivo di Carciato affronterà la Bassa Anaunia, club di Promozione del Trentino. Dopo quattro giorni di ritiro, una prova abbastanza semplice per l’allenatore partenopeo di testare le gambe della sua squadra, rimaneggiata in alcuni degli uomini chiave dopo Euro 2020.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone