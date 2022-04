Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara tra Empoli e Napoli. I partenopei hanno l’obbligo di vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Spalletti è in emergenza in difesa, visto le defezioni di Koulibaly, squalificato, e Di Lorenzo e le precarie condizone di Zanoli (Clicca qui per la preview della gara)