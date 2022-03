Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara tra Napoli ed Udinese. Match importantissimo per la squadra di Spalletti, che in caso di vittoria, in attesa delle gare di oggi dell’Inter e del Milan, si potrebbe riportare in vetta al campionato. Non sarà una partita facile per i partenopei, visto l’ottimo momento di forma che stanno attraversando i partenopei. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)