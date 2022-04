LIVE – Primavera 1, Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Inter: 1 Rovida, 3 Cortinovis, 4 Sangalli, 6 Carboni, 7 Peschetola, 8 Casadei, 9 Jurgens, 14 Fabbian, 23 Moretti, 27 Dervishi, 35 Zuberek. A disposizione 12 Basti, 21 Botis, 5 Hoti, 10 Iliev, 13 Mat Jaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini, 19 Silvestro, 22 Abiuso, 25 Grygar, 26 Mirarchi, 30 Owusu Allenatore Cristian Chivu

Napoli: 1 Idasiak, 26 Pontillo, 7 Acampa, 32 D’Agostino, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 94 Saco, 5 Iaccarino, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 30 Vergara. A disposizione 22 Boffelli, 6 Gioielli, 9 Pesce, 11 Cioffi, 14 Nosegbe, 19 Di Dona, 33 Giannini, 37 De Marco, 99 Mercurio Allenatore Giorgio Di Vicino.

Benventuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara valevole per il campionato di Primavera 1 tra Inter e Napoli. Dopo la sconfitta contro il Lecce, gli azzurrini sono alla ricerca di punti per uscire dalla zona play-out. Difficilissima partita per gli azzurrini che affrontano la seconda in classifica. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)