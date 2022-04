Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara di Primavera 1 tra Napoli e Cagliari. Gli azzurrini arrivano al match dall’ottimo punto strappato in settimana in trasferta contro l’Inter. Gara molto difficile per i ragazzi di mister Frustalupi, visto che i sardi sono secondi in classifica dietro alla Roma (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)