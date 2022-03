LIVE – Under 16, Benevento-Napoli: segui la diretta della partita con IamNaples

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Benevento-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini vogliono riscattare la sconfitta interna contro la Roma che ha spezzato la lunga serie di risultati utili consecutivi, affrontano il Benevento che ha gli stessi punti. Le due squadre campane occupano il terzo posto in classifica e all’andata i sanniti vinsero 2-0 al Kennedy all’andata. Le prime due classificate vanno ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste passano per i play-off affrontando un turno in meno nel percorso verso la final four. Il Benevento viene da due vittorie consecutive contro Frosinone e Reggina, risultati con cui ha riscattato la sconfitta interna contro il Lecce.