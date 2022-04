LIVE – Under 16, Napoli-Frosinone 0-0: partita cominciata

1′ Occasione per il Frosinone. D’Auria entra in area di rigore e, tutto solo, invece di tirare la mette in mezzo: libera la difesa del Napli

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Petrone, 2 Sparavigna, 3 Dionisio, 4 Avvisati, 5 Esposito, 6 Gambardella, 7 Malasomma, 8 D’Angelo, 9 Pinzolo, 10 Parisi, 11 Stasi. A disposizione 12 Puca, 13 Cefariello, 14 De Luca, 15 Scarpato, 16 Cantone, 17 Borriello, 18 Campanile, 19 Valentino, 20 Raggioli. Allenatore Luigi Malafronte

Frosinone: 1 Grasso, 2 De Rita 3 D’Auria, 4 Silvestri, 5 Saputo, 6 Pelosi, 7 Rizzo, 8 Ambrosini, 9 Schietroma, 10 Coiro, 11 Fiorletta. A disposizione 12 Romano, 13 Magnolia, 14 Fratarcangeli, 15 Bocanelli, 16 Di Cristoforo, 17 Chianese, 18 Centra, 19 Buttarazzi, 20 Pavetti. Allenatore Luca Galuppi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini, dopo la sconfitta contro la Lazio, sono al terzo posto in classifica a tre lunghezze di distanza dalla Roma che occupa la seconda posizione. Le prime due classificate vanno ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four mentre le terze, le quarte, le quinte, le seste dei tre gironi vanno ai play-off. Al Kennedy arriva il Frosinone penultimo in classifica, sconfitto in casa dalla Reggina nell’ultimo turno.