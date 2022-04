LIVE – Under 17, Reggina-Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Reggina: 1 Sciammarella, 2 Lofaro, 3 Saba, 4 Serra, 5 Romeo, 6 Maressa, 7 Cannistrà, 8 Perrotta, 9 Palumbo, 10 Perri, 11 Mollica. A disposizione 13 Curulla, 14 Marte, 15 Costa, 16 Guerrisi, 17 Sturniolo, 18 Molinari, 19 Ardini Allenatore Tobia Assumma

Napoli: 1 Turi, 2 Romano, 3 Di Lauro, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 Manzo, 7 Mazzeo, 8 Milo, 9 Solmonte, 1o Russo, 11 Tortora. A disposizione 12 Pellino, 13 Ascolese, 14 Fucci, 15 Cinquegrana, 16 Cuciniello, 17 Grieco, 18 Attanasio, 19 Di Lorenzo, 20 Vigliotti Allenatore Andrea Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Reggina-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Under 17. È l’ultima giornata, gli azzurrini sono aggrappati all’ultimo slot per andare ai play-off, quello della seconda miglior quinta tra i tre gironi della regular season. Il Napoli è padrone del suo destino, se vince va ai play-off senza pensare a ciò che accade durante Sampdoria-Sassuolo, i blucerchiati provano a “scippare” al Napoli il passaggio del turno. Il Napoli ha 38 punti, la Sampdoria 37, se gli azzurrini non dovessero vincere in casa della Reggina i blucerchiati potrebbero realizzare il sorpasso se dovessero battere il Sassuolo. La Reggina è terzultima con diciassette punti ma è in un buon momento, nelle ultime due gare ha vinto contro la Salernitana e il Crotone. Se il Napoli approdasse ai play-off, affronterebbe l’Inter o l’Atalanta in gara secca in trasferta. Nel girone B l’Atalanta è seconda, l’Inter insegue a -2, se dopo l’ultima giornata (Atalanta-Cagliari e Verona-Inter) la classifica rimarrà simile, il Napoli, se dovesse andare ai play-off, affronterebbe l’Inter.