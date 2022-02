LIVE – Europa League, Barcellona-Napoli 1-1: finale incandescente

95′ Napoli che sta affrontando questi ultimi scampoli in dieci uomini per il momentaneo infortunio di Fabian Ruiz.

94′ Brutto scontro tra Gavi e Fabian Ruiz che restano entrambi a terra e sono costretti ad uscire dal terreno di gioco.

93′ Altra occasione per il Barcellona. Palla persa in uscita, Ferran Torres arriva a rimorchio, ma non trova la porta.

92′ Napoli che prova ad imbastire un’azione offensiva. Ounas è bravo a portare palla, Mertens trova la girata, ma troppo centrale.

91′ Ammonito Meret per perdita di tempo.

9o’ Recupero: 6 minuti.

89′ de Jong cerca il gol che avrebbe fatto crollare il Camp Nou. Rovescita, ma la palla va fuori.

88′ Dembelé sta facendo impazzire la difesa azzurra. Cross basso, ma per fortuna del Napoli Meret devia il tanto che basta nessuno arriva a trovare la deviazione giusta.

87′ Napoli alle corde. Azione elaborata dei catalani, ma Pedri non trova il giro giusto.

86′ Luuk de Jong entra in campo per il Barcellona: fuori Aubameyang.

84′ Fuori Elmas e Anguissa: dentro Malcuit e Mario Rui.

81′ Cambio per il Barcellona: fuori Mingueza, dentro Dest.

80′ Anguissa si ferma. Chiesto il cambio.

79′ Doppio cambio per Spalletti: fuori Zielinski e Osimhen, dentro Demme e Mertens.

74′ Jordi Alba prova il colle esterno da fuori area. Pallone sbilenco che finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta.

73′ Problemi per Zielinski. Lo staff medico entra in campo. Il polacco zoppica, ma sembra poter continuare.

72′ Cambio anche per il Napoli: Ounas al posto di Insigne

70′ Giallo per Fabian Ruiz.

65′ Tre cambi per il Barcellona: escono Adama Traoré, De Jong e Nico Gonzalez, entrano: Pedri, Dembelé e Gavi.

63′ Aubameyang prova la conclusione. Palla fuori dallo specchio della porta.

59′ Pareggio Barcellona. Ferran Torres trasforma il rigore, Meret immobile.

57′ Rigore del Barcellona dopo un check del VAR per fallo di mano di Juan Jesus.

52′ Nicol Gonzales prova il tiro da fuori: Meret attento.

47′ Napoli un po’ troppo schiacciato in queste primissime battute del match.

Inizia il secondo tempo

Nessun cambio all’intervallo

Fine primo tempo

45′ Ferran Torres troppo solo in area. Per fortuna del Napoli il suo colpo di testa non centra la porta.

39′ Fallo di Anguissa. Giallo per lui.

30′ Check del VAR: gol confermato.

29′ GOOOOOOL DEL NAPOLI! Zielinski si fa trovare sullo scarico di Elmas, primo tiro respinto, secondo a segno!

28′ Occasione per il Barca con Ferran Torres che però calcia in modo sbilanciato cercando il palo lungo.

23′ Traore si invola verso la porta, superlativo il recupero di Koulibaly. C’era comunque fuorigioco.

22′ Occasione per il Napoli! Osimhen taglia la difesa del Barcellona e va al tiro da posizione defilata. Ter Stegen copre bene il palo, deviando in corner.

18′ Aubameyang prova il tiro da fuori area. Meret controlla, anche se la palla non finisce troppo a lato.

15′ Squillo di Nico Gonzales. Sfrutta un rimbalzo al limite dell’aria e prova la conclusione. Meret copre bene il primo palo.

11′ Combinazione Fabian Ruiz e Zielinski. Il Barça mette in angolo.

5′ Primo squillo del Barcellona: Ferran Torres per Pedri. Koulibaly copre bene lo specchio di tiro e costringe il catalano al tiro alto.

Si parte

Squadre che si inginocchiano nell’ambito della campagna #BlackLiveMatters

Coreografia impattante per il Barcellona:

Tutti in campo, a momenti il fischio d’inizio

Le squadre rientrano negli spogliatoi

Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento

Ecco il riscaldamento di Victor Osimhen

Formazioni ufficiali:

Barcellona: ter Stegen, Pique, Traore, Pedri, Jordi Alba, Ferran Torres, de Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico Gonzalez.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Elmas; Fabian, Anguissa, Zielinski; Insigne, Osimhen.

Alle 18:45 andrà in scena l’andata degli spareggi di Europa League, tra Barcellona e Napoli. A breve usciranno le formazioni ufficiali di Xavi e Spalletti. Segui la diretta