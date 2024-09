RILEGGI LIVE – Il Bello del Calcio, Pierpaolo Marino: “Sarà una grande stagione”, Claudia Mercurio: “Ci saranno tante novità”

Termina la conferenza stampa di presentazione de ‘Il Bello del Calcio’

Claudia Mercurio: “Quello che contraddistingue il programma sarà lo show, ci saranno momenti simpatici da artisti che questa terra sforma. E Luca Sepe con la sua band. Un look totalmente nuovo degli studi”

Enrico Fedele: “Ringrazio innanzitutto Marino, sono quasi cinquant’anni che facciamo calcio insieme. Io mi arrabbio perché dico quello che penso, ed è questo che voglio dire ai giovani: dico quello che pensate. Al mio fianco c’erano Sconcerti e Di Marzio, gente di calcio con il quale ho condiviso tanto. Oggi mi fa piacere che abbia invitato due ospiti fissi che sanno di calcio, Schwoch da calciatore e Marino da dirigente”.

Prende parola Gianluca Vigliotti: “Sono andato in Serie A con Schwoch in quegli anni quando ero al Napoli. Sono fortunato, ho visto crescere Claudia Mercurio costruire questa grande casa, ho una fortuna di avere a disposizione dei ragazzi straordinari in una redazione eccezionale. Buona trasmissione a tutti”

Claudia Mercurio: “Vorrei che Il Bello del Calcio fosse quello che è stato. C’era un signore per strada che mi diceva che aveva l’appuntamento il lunedì sera sul divano mentre fumava il sigaro. Televomero ha un bacino d’utenza elevatissimo, a Napoli c’è la febbre della partita e di vedere subito i commenti dopo. Vorrei ci fosse dibattito anche tra i nostri opinionisti, pareri contrastanti. Ma la cosa meravigliosa è che dietro le quinte tutti si stringono la mano, siamo davvero una grande squadra”

Schwoch: “Quando parli di Napoli parli di esaltazione o depressione. Penso che questo sia l’anno della rinascita, l’anno scorso è stato troppo brutto per essere vero. Quest’anno il presidente ha fatto uno sforzo enorme, una campagna acquisti molto buona. Il Napoli ha tutte le caratteristiche per arrivare nelle prime quattro, la vedo un po’ sotto rispetto all’Inter come tutte le altre in Serie A. Con quell’allenatore che il Napoli ha nessuno potrà sgarrare tanto. Anch’io sono molto contento di ritrovare il direttore Marino, non sai quante volte mi son pentito di non venire al Napoli in quel periodo. Ma i figli vengono prima di tutto”.

Pierpaolo Marino: “Sono ottimista, non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Sarà emozionante. Io vedo solo positività, io sono venuto l’anno scorso e sono stato subito entusiasta. Non senti solo la squadra, ma la famiglia, c’è un aspetto familiare che ti fa star bene anche nel contrasto di qualche posizione. Sai e parli con persone con cui hai empatia, si vede professionalità. Ecco perché sono qui volentieri, anche perché ci sono le premesse per un’ottima stagione. Io qui c’ho il bomber (ride, ndr). E quindi devo raccontare una cosa. Lo avevo fatto come punta di diamante per la rinascita del Napoli e lo sarebbe stato, anche se poi ringrazio Calaiò che venne al suo posto. Lo avevo preso dal Vicenza, ma era un momento particolare a livello personale per lui e non riuscì a venire, ma per me è stato un grande rimpianto. Ritrovarlo qui è un segno del destino per ricongiungere le strade e mi confronterò molto volentieri”

Claudia Mercurio: “Nel corso della stagione ci saranno tanti altri nomi, con investimenti mirati e fatti bene. Ci sarà Massimo Giletti, Franco Ordine, Fulvio Collovati ancor più presente. Gianluca Gifuni in veste diversa con Radio Marte che ha una presenza importante. Si aggiunge Ciro Troise. Ci sarà il sito ‘Ilbellodelcalcio.net’ e le pagine social con ragazzi che lavorano in modo tempestivo”.

Claudia Mercurio: “Noi quest’anno avremo tanti strumenti, ci sarà un direttore sportivo, allenatori, giornalisti che guardano Napoli in un altro modo. E’ vero che loro danno qualcosa a noi, ma danno tanto anche a loro conoscendo il tessuto napoletano. Lo stesso Franco Ordine, Fabrizio Biasin. La sinergia che si crea va a formare la squadra del Bello del Calcio”.

Schwoch: “La città è bella, Napoli la giudicano tanto da fuori, ma per giudicare qualsiasi cosa la devi vivere dall’interno. Forse Napoli più di qualsiasi altra cosa. Prende critiche più del dovuto senza conoscere e senza sapere”.

Schwoch: “Quando c’è il direttore (Fedele, ndr), come si fa a non criticare? (ride, ndr). Ormai il direttore è una cosa importante di Napoli, ha fatto il calcio vero insieme a Marino. Si riparte per un’altra avventura con il Bello del Calcio, si cerca di fare bene il lavoro, mi diverto tanto, do appuntamento a tutti lunedì”

Pierpaolo Marino: “Spero di raccontare una bella stagione del Napoli a differenza dell’anno scorso”

Claudia Mercurio: “Il Bello del Calcio riparte, dico sempre che questo è un anno di accelerazione, bisogna creare un programma come se fosse l’anno zero, pur mantenendo le linee guide dei 12 anni. Manterremo sicuramente i principi e i valori che insieme ad Alfonso Quaranta abbiamo messo su, come il valore della libertà di pensiero. Mi veniva in mente la linea editoriale, che è la linea della verità. Ognuno deve poter dire ciò che pensa. Acceleriamo negli investimenti, nell’acquistare, perché anche noi facciamo la campagna acquisti, ma non cediamo nessuno. Giochiamo d’Anticipo il giovedì e il Bello del Calcio il lunedì, ci saranno tante novità”

Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione de ‘Il Bello del Calcio’. Modera l’incontro Francesco Modugno di Sky Sport, in conferenza parleranno Stefan Schwoch, Claudia Mercurio e Pierpaolo Marino.