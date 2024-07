LIVE – Conte in conferenza: “Il mercato è per il presente e il futuro del Napoli. Su Osimhen…”

Conte: “Osimhen? Io penso che in questa fase, dopo che io ho firmato col Napoli, la più difficile è stata riallineare tutta la situazione, rimettere il club Napoli al centro di tutto. Questa è stata la cosa più difficile che abbiamo affrontato, la situazione che già ci permette di stare un passo in avanti. Lo abbiamo fatto ed è merito di tutti. Io mi sono espresso molto chiaramente: quando uno ha una visione e si esprime chiaramente, difficilmente puoi andare contro. La cosa più difficile è riallineare il club affinché torni a essere protagonista, il club. Su Victor, parliamo di un professionista, di un eccellente calciatore, un top player. Io ci ho parlato, sa benissimo che non è cambiato niente. Lui è un calciatore del Napoli e sa bene che se è qui deve lavorare, avere il giusto atteggiamento. Tutto quello che ha fatto in passato lo deve far con me, c’è questo accordo e non sappiamo come andrà a finire. Conta il presente, il giusto atteggiamento nei rapporti”.

Conte: “Ho trovato dei calciatori molto responsabili. Giustamente hanno capito gli errori commessi l’anno scorso. Come ho già detto, quando abbiamo vinto due anni fa, abbiamo vinto tutti. Club, calciatori, tifosi. L’anno scorso è stato uguale. Hanno fatto una riflessione e penso di trovare dei ragazzi con più esperienza, che vengono da un’annata di grande delusione, l’ho intravista nei loro occhi quando me ne hanno parlato”.

Conte: “Inevitabile che le scorie della passata stagione non siano del tutto andate. Non dimentichiamo che è stata una stagione particolare, deludente sotto tutti i punti di vista. Per ciò che mi riguarda, ho cercato di metterci una pietra sopra, concentriamoci su quest’anno e sulla ricostruzione, ma teniamola lì a portata di mano la scorsa stagione. Nessuno era contento e soddisfatto, abbiamo l’esperienza che ci deve far diventare gente più esperta da questo punto di vista. Però ciò che è stato in passato è giusto che non si lasci in un cassetto, sempre sapendo che nell’eventualità della difficoltà, sto cassetto lo tiriamo fuori e ci deve rinfrescare la memoria”.

Conte: “Sul discorso del mercato, così come le altre cose, penso che stiamo dimostrando di avere una visione molto chiara su cosa fare. E penso che sia giusto per un club come il Napoli operare sia per il presente, sia per il futuro. Sono arrivati 3 giocatori nuovi. Rafa Marin è un ragazzo di buona prospettiva, lo stesso anche Buongiorno. Prospetti che ci auguriamo possano essere per anni le colonne del Napoli. Inevitabile ragionare sul presente, sull’immediatezza, migliorare quello che è stato l’anno scorso e l’occasione Spinazzola l’abbiamo colta. Finora stiamo facendo un mercato giusto, che deve fare il Napoli, poi vediamo”.

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte dal ritiro di Dimaro.

Dai nostri inviati Ciro Troise, Nico Bastone e Antonio Balasco.