LIVE – Allegri in conferenza stampa: “Domani Cuadrado non sarà della partita. Domani è una partita stimolante”

12.16 “Obiettivo stagionale? Come sempre, l’obiettivo della Juventus è quello di arrivare a marzo in corsa in tutte le competizioni. Dobbiamo migliorarci e crescere come squadra, i risultati sicuramente ti danno una grossa mano in questo. Dobbiamo giocare bene a prescindere se vengono i risultati o meno”.

12.14 “Se i punti di distacco dalla vetta mettono pressione? Con calma arriviamo, non c’è fretta. Ci sono tante partite da giocare”.

12.08 “Siamo in emergenza? Non c’è la parola in emergenza, per domani abbiamo la formazione ideale per giocare contro il Napoli. E’ una partita stimolante e credo che nelle difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Dobbiamo gestire al meglio l’imprevisto e dobbiamo allenarci per migliorarci. Dobbiamo giocare con più tranquillità e dobbiamo cercare di giocare meno individualmente”.

12.04 “Condizioni di Chiesa? Ha avuto un risentimento muscolare, per motivi precauzionali ho deciso di lasciarlo fuori. Domani c’è il rischio di poter disputare una partita con grande intensità. De Sciglio e Pellegrini? sono pronti, devo decidere chi far giocare”.

12.02 “Assenze di domani? Cuadrado era l’unico che poteva venire, ma non è potuto partire perché ha avuto un attacco di gastroenterite ed è rimasto in Colombia per accertamenti. De Winter, Soulé e Miretti verranno con noi e magari ci sarà spazio”..

12.01 Allegri inizia la conferenza stampa

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Massimiliano Allegri per presentare la gara di domani contro il Napoli.