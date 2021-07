LIVE – Napoli, la presentazione della squadra – Spalletti: “I tifosi il nostro più grande rinforzo”

21:34 – Ecco Edoardo De Laurentiis: “Grazie per essere venuti qui a sostenerci con il vostro cuore azzurro”

21:32 – Lombardo: “Che gruppo che è questo. Ci sono anche altre figure fondamentali. Chiamiamo sul palco il nostro medico Raffaele Canonico, seguito da Gennaro De Luca, Marco Rufolo e il prof. Landolfi e il dott. Russo, cardiologo dello sport. Di Lullo, Longobardo, Romano, Sannino, Tartaglione e Zazzaro. Loro sono con noi nello staff

21:29 – Ovazione per Osimhen all’arrivo sul palco, ci sono anche Ounas insieme a Petagna, Politano e Tutino. Insieme anche a Baietti, Boffelli, Idasiak, Costa, Zanoli, Machach, Palmiero e Ciciretti

21:28 – E’ il turno dei centrocampista: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski

21:27 – Presenta la serata Silver Mele insieme a Nicola Lombardo: arrivano sul palco Contini, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui e Rrahmani

21:26 – Cacciapuoti: “Sono qui da undici anni”. Beccaccioli: “Sono un match analyst, mi occupo di tutto ciò che si fa con la tecnologia”. Ecco anche il team manager Santoro: “Sono ritornato a casa e sono felice”.

21:25 – Parla anche Baldini: “Lavoro con Spalletti da quasi 30 anni, ho avuto la fortuna di collaborare con lui ed è una grande fortuna. Abbiamo ottenuto ottimi risultati per ora, manca solo il Napoli”.

21:24 – Parla il vice di Spalletti, Domenichini, dopo esser salito sul palco: “Sono circa 22 anni che Spalletti mi sopporta. E’ un piacere essere con lui, è un allenatore di primo ordine”.

21:21 – Prende la parola Spalletti: “Il più grande rinforzo che possiamo avere dal calciomercato sono i nostri tifosi che potranno ritornare allo Stadio Maradona. Per cui a volte può sembrare una presenza opprimente, ma non è così. Ci stimolano il meglio in campo e li vogliamo al nostro fianco”.

Inizia la presentazione della SSC Napoli 2021/22 in Piazza Madonna della Pace a Dimaro. Il ritiro in Trentino terminerà domenica 25 luglio. Mancano ancora molti giocatori tra Euro 2020 e Copa America, ma nel club partenopeo sono presenti tanti giocatori di alto livello come Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen.