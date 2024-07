RILEGGI LIVE – Politano: “Di Lorenzo è il nostro capitano, è amato da tutti”. Rrahmani: “Vinciamo lo Scudetto”

Termina l’evento

Differenze della preparazione? Politano risponde per tutti: “Tantissima differenza, Conte fa lavorare tanto a livello fisico, dobbiamo soffrire tanto soprattutto in questi giorni qui”

Politano: “Gol al Monza? Speriamo di replicarlo”

Le favorite per lo scudetto? Politano: “L’Inter”. Ngonge: “Noi”. Rrahmani: “Chi vince lo scudetto? Napoli”. Mazzocchi: “Non ci dobbiamo sentire inferiori a nessuno”

Rrahmani: “Difesa a tre? A Verona ho giocato centrale di destra, in qualche partita ho giocato anche da centrale, per me non è un problema, vediamo dove mi vede meglio il mister”

Rrahmani: “Chi è il migliore che ho incontrato? Uno di quelli che abbiamo in squadra, Osimhen, ci sono altri in Europa come Rashford. Ce ne sono tanti altri di giocatori forti che giocano in grandi squadre”

Ngonge risponde a un bambino molto piccolo: “Vuoi lo scudetto? Anche noi”

Politano: “Chi è più leader tra Spalletti e Conte? Sono due grandissimi allenatori, Spalletti qui ha scritto la storia, c’è poco da dire. Conte è arrivato adesso, entrerà piano piano con la sua leadership, l’anno prossimo ti risponderò a questa domande”.

Mazzocchi: “Sto cercando di dare tutto me stesso, per me indossare questa maglia è qualcosa che non potete immaginare”

Politano: “Decimo posto? Sono domande a cui facevamo fatica a darci delle risposte. L’anno prima abbiamo vissuto una stagione indimenticabile, l’anno scorso purtroppo non siamo mai entrati in gioco per competere ad alti livelli. Ce lo siamo chiesti anche noi, ormai è andata così, ora dobbiamo lavorare per tornare quelli che eravamo”

Mazzocchi: “Devo andar forte per convincere Conte. La posizione? Esterno a centrocampo è il mio ruolo preferito, ma ne ho fatti tanti, nel calcio di oggi bisogna adattarsi”

Politano: “Rivalità tra Roma e Napoli? prende la parola Nicola Lombardo: “Prendo io parola, è difficile rispondere a questa domanda, speriamo che questa rivalità torni a essere il Derby del Sole”

Mazzocchi: “Gli obiettivi si conquistano soltanto essendo una famiglia, dobbiamo essere uniti per lo stesso obiettivo”

Politano: “Europei? Sono dispiaciuto, però vorrei essere presente al prossimo Mondiale”

Rrahmani: “Difesa a 3? Penso che mi troverò bene, vediamo (ride, ndr)”

Rrahmani: “La lettera di Di Lorenzo? E’ un chiarimento molto bello, tutti noi abbiamo aspettato quello, è il nostro capitano e merita di essere qua”

Ngonge: “Ripetere la stagione col Verona? E’ vero che qui ho trovato meno spazio, sono arrivato e mi sono infortunato subito. Sto lavorando per ritrovare questo livello che avevo al Verona”

Politano: “Quanto ci stanchiamo con Conte? Tantissimo (ride, ndr)”

Rrahmani: “Maglia sudata? Non si mette in discussione, è il minimo che puoi fare per questa maglia”

Ngonge: “Posizione in campo? Mi trovo bene dietro la punta e sulla fascia, dove il mister mi metterà io giocherò”

Rrahmani: “Koulibaly o Kim? Non puoi paragonarli, Kalidou è stato molto tempo qui e Kim soltanto un anno dove ha fatto una grande stagione. Kouli ne ha fatte tante di grandi livello. E’ difficile paragonarli”

Mazzocchi: “Penso che la società ha un progetto per i giovani e ci stia già pensando, nessun bambino deve smettere di sognare, perché si può arrivare in alto”

Politano va a salutare una tifosa che si commuove

Mazzocchi: “L’arrivo al Napoli? Sicuramente l’ho detto subito ai miei genitori e sono scoppiati in lacrime, è un’emozione incredibile che auguro di vivere a tutti i bambini”

Rrahmani: “Difesa a 3 o a 4? Serve tempo per automatizzare i movimenti e le scelte, l’unica cosa che dobbiamo fare è lavorare per capire ciò che cerca il mister”

Politano: “Di Lorenzo? L’ho sentito, Giovanni è tranquillo e sereno e penso che abbia fatto la scelta migliore, quella di restare qui. E’ il nostro capitano, amato da tutti, ora è in vacanza e tornerà carico com’è stato due anni fa”

Politano: “Un altro coro contro la Juve? Vediamo, sennò devo pagare un’altra multa (ride, ndr)

Rrahmani: “Rafa Marin lo ha scelto il ds e l’allenatore ed è forte”

Ngonge: “In questo momento il mister mi sta provando sulla destra, ma io posso giocare in tutti i ruoli, vedremo dove mi metterà l’allenatore”

Politano: “Sì, è cambiato l’umore in squadra, siamo partiti bene e c’è grande entusiasmo. Sappiamo bene com’è andato l’anno scorso, quest’anno dovremo cambiare atteggiamento e fare un’altra tipo di stagione”

Mazzocchi: “Stiamo lavorando, ai tifosi bisogna promettere spirito di sacrificio, in base a quello le altre cose verranno da sé”

Ngonge: “La prima di campionato è importantissima, la prenderemo seriamente e andremo a vincere”

Politano: “Un appello a Osimhen per rimanere? Non dipende solo da noi, sappiamo la sua importanza, l’abbiamo visto in questi anni, ma bisogna accettare le scelte di un compagno. Per il momento è qui e ce lo godiamo”

Rrahmani: “Conte? Ha allenato tante big e non è facile, già parla questo”

Rrahmani: “Rafa Marin? Avete visto che facciamo più lavoro fisico, quello che hanno scelto il nostro ds e allenatore dev’essere per forza forte. Si vede già nei primi giorni la qualità”

Ngonge: “Mi piace giocare a destra”

Mazzocchi all’Associazione ‘Figli in Famiglia’: “Vedevo il Napoli molto in alto, ho fatto tanti sacrifici e alla fine mi sono preso grandi soddisfazioni. Il consiglio che posso dare è fare tanti sacrifici, di non mollare, davanti alle avversità”

Politano: “E’ dura in ritiro, col mister si lavora tanto. Dobbiamo dare tutto per prepararci al meglio per la stagione. Il mister è sempre uguale, speriamo che i risultati siano quelli come ai tempi dell’Inter”.

Rrahmani: “Amma faticà? Sappiamo che dobbiamo lavorare forte e tornare dove dobbiamo tornare”

Benvenuti alla diretta testuale dell’incontro tra quattro giocatori e i tifosi. Sul palco di Piazza Madonna della Pace a Dimaro ci sono Politano, Rrahmani, Mazzocchi e Ngonge.