LIVE – Primavera 1, Bologna-Napoli 1-2 (9’Raimondo, 35’rig.Ambrosino, 46′ Spavone): traversa di Pietrelli

54′ Ammonito Spavone per aver trattenuto un giocatore del Bologna

53′ Ambrosino salta due avversari e cade in area di rigore avversaria: per il direttore di gara non c’è nulla

50′ Cambio per il Napoli: esce Iaccarino per infortunio ed entra Gioielli

47′ Bologna pericolosissimo: Raimondo supera due avversari e la scarica all’indietro per Pietrelli che tenta una conclusione fortissima: pallone che sbatte sulla traversa e poi sulla riga di porta. I padroni di casa reclamano il gol, ma l’arbitro fa continuare.

46′ Subito due cambi per il Bologna: Cavina e Stivanello subentrano ad Annan e Motolese

E’ iniziata la ripresa

Termina la prima frazione di gara

46′ Goaaaaaaal de Napoli: Ambrosino scarica all’indietro per Spavone che batte l’estremo difensore rossoblù

45′ Napoli pericoloso: uno-due tra Ambrosino ed Iaccarino che viene fermato al momento del tiro. Il pallone giunge ad Ambrosino che tira dalla distanza: para Bagnolini

43′ Il Bologna sfiora il nuovo vantaggio: corner per i padrodni di casa, svetta tutto solo Pagliuca che di testa sfiora il palo alla sinistra di Idasiak

41′ Bagnolini rischia grosso in fase di costruzione: per un pelo Ambrosino non riesce a rubargli la sfera

39′ Mischia pericolosa in area azzurra: la difesa della squadra di Frustalupi riesce ad allontanare il pericolo

35‘ Goooaaal del Napoli: parte dal dischetto Ambrosino che batte l’estremo difensore emiliano con un tiro potente che termina sotto la traversa

35′ Rigore per il Napoli per un fallo su Ambrosino

34′ Ancora Napoli pericoloso: lancio per D’Agostino che salta Bagnolini e poi la mette in mezzo, ma il pallone viene allontanato dalla difesa del Bologna

32′ Palo per il Napoli: corner battuto da D’Agostino, Barba prende il palo di testa

31′ Parte Ambrosino: pallone in corner dopo la deviazione della barriera

30′ Marranzino parte in contropiede e supera Khailoti che lo strattona: l’arbitro ammonisce il giocatore del Bologna e assegna una punizione da posizione pericolosa al Napoli

28′ Marranzino ci prova dalla lunghissima distanza: sfera che termina in rimessa laterale

23′ Napoli pericoloso: Corner battuto corto, cross per Barba che si rende pericoloso con un tocco a volo

21′ Gli azzurrini ci provano, Di Dona dalla fascia destra reca qualche pericolo a Bagnolini con un cross basso che termina sull’esterno della rete

17′ Tiro dalla lunga distanza di Rocchi: sfera che si spegne sul fondo senza causare problemi al portiere partenopeo

14′ Sulla fascia destra D’Agostino si accentra, dopo aver saltato un avversario, e prova un tiro a giro: pallone completamente fuori

11′ Semirovesciata di Raimondo: blocca Idasiak

9′ Gol del Bologna: gli azzurrini prendono gol da un calcio d’angolo a favore. Rocchi ruba palla e fornisce un assist al bacio per Raimondo che scarta Idasiak in uscita e realizza il gol dell’1-0.

8′ Tiro dalla lunga dalla distanza del Bologna: blocca senza problemi Idasiak

4′ Le due squadre si stanno studiando

E’ iniziata la partita

Ecco le formazioni ufficiali:

Bologna: 1 Bagnolini, 7 Urbanski, 8 Casadei, 9 Raiomondo, 10 Pagliuca, 11 Rocci, 13 Arnofoli, 20 Khailoti, 35 Pietrelli, 39 Motolese, 77 Annan a disposizione 12 Petre, 40 Franzini, 3 Cavina, 6 Stivanello, 16 Corazza, 21 Cossalter, 23 Sigurpalsson, 24 Pietrelli, 26 Bartha, 29 Mazia, 37 Paananen, 42 Corsi all. Luca Vigiani

Napoli (3-4-2-1): 1 Idasiak, 2 Barba, 7 Acampa, 19 Di Dona, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D’Agostino, 5 Iaccarino, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 24 Marranzino a disposizione 12 Pinto, 6 Gioielli, 8 De Pasquale, 9 Pesce, 17 Flora, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 29 Rossi, 33 Gianini all. Nicolò Frustalupi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara tra Bologna e Napoli valevole per la prima giornata del campionato Primavera 1. Sulla panchina azzurra fa il suo esordio Nicolò Frustalupi. Gli azzurrini ritornano a giocare una partita di Primavera 1 dopo un anno e mezzo. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)