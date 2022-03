LIVE – Primavera 1, Pescara-Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Pescara: 12 Servalli, 2 Longobardi, 7 Chiarella, 9 Blanuta, 11 Kuqi, 13 Postiglione, 20 Madonna, 21 Delle Monache, 25 Scipione, 40 Mehic, 48 Mehic. A disposizione 30 Di Carlo, 36 Berretta, 5 Palmentieri, 10 Napoletano, 14 Colazzilli, 19 Stampella, 23 Mandrone, 24 Staver, 26 Scipioni, 32 Sayari, 38 Lazcano, 78 Amore. Allenatore Pierluigi Iervese.

Napoli: 22 Boffelli, 2 Barba, 37 De Marco, 28 Marchisano, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D’Agostino, 94 Saco, 11 Cioffi, 6 Gioielli, 30 Vergara. A disposizione 12 Rendina, 4 De Luca, 7 Acampa, 9 Pesce, 10 Ambrosino, 14 Nosegbe, 15 Spavone, 17 Flora, 19 Di Dona, 16 Pontillo, 94 Toccafondi, 99 Mercurio. Allenatore Nicolò Frustalupi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del match di Primavera 1 tra il Pescara ed il Napoli. Quello di oggi è un recupero, visto che la partita dello scorso 26 febbraio non si giocò per maltempo. Gli azzurrini arrivano al match dal pareggio contro l’Empoli, mentre gli abruzzesi dalla vittoria in trasferta contro la Spal per 1-2. E’ una partita fondamentale per il Napoli, che ha solo due punti di vantaggio sulla zona play-out. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA PARTITA).