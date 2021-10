LIVE – Primavera 1, Napoli-Atalanta 1-0 (26′ D’Agostino): terminato il primo tempo

Si conclude il primo tempo

44′ Tiro altissimo di Chiwisa

43′ Cross di Renault, ma è bravissimo Barba ad anticipare De Nipoti

38′ Ci prova Cioffi con un tiro a giro: sfera che termina lontanissima dalla porta difesa da Dajcar

26′ Gooool del Napoli!!!!!!! Grandissima rete di D’Agostino, su assist di Ambrosino, con una conclusione dal limite dell’area che va dritta nel set. Primo gol stagionale per l’azzurrino.

20′ Cross di Renault per Fisic che colpisce di testa, ma il pallone si spegna sul fondo

18′ Punizione dal limite dell’area per l’Atalanta, tira Renault: Idasiak devia in angolo con una mano

16′ Fase di studio della sfida

7′ Conclusione dalla distanza di Ambrosino: pallone altissimo sopra la traversa

4′ Tiro di Chiwisa deviato in angolo

La partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): 1 Idasiak, 2 Barba, 33 Giannini, 19 Di Dona, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D’Agostino, 94 Saco, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 11 Cioffi a disposizione 22 Boffelli, 6 Gioielli, 8 De Pasquale, 9 Pesce, 17 Flora, 24 Marranzino, 25 Mane, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 28 Marchisano, 71 Toure, 99 Mercurio allenatore Nicolò Frustalupi

Atalanta (3-5-2): 1 Dajcar, 2 Del Lungo, 7 Renault, 8 Sidibe, 18 Chiwisa, 21 Panada, 19 Fisic, 23 De Nipoti, 28 Regonesi, 30 Berto, 33 Bernasconi a disposizione 24 Sassi, 3 Ceresoli, 4 Zuccon, 11 Mediero, 15 Hecko, 17 Guerini, 27 Omar, 32, Giovane, 39 Lozza allenatore Massimo Brambilla

Benvenuti alla diretta testuale del match Napoli-Atalanta valido per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno battuto il Milan in trasferta, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 2-2 contro il Lecce. La squadra di Frustalupi cerca i primi punti in casa, visto le due precedenti sconfitte con Sampdoria e Pescara. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DEL MATCH)