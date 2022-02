LIVE – Primavera 1, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Idasiak, 25 Mané, 33 Giannini, 18 Marchisano, 2 Barba, 3 Costanzo, 30 Vergara, 94 Saco, 11 Cioffi, 15 Spavone, 32 D’Agostino . A disposizione 22 Boffelli, 4 De Luca, 6 Gioielli, 7 Acampa, 9 Pesce, 10 Ambrosino, 17 Flora, 19 Di Dona, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 97 Toccafondi, 99 Mercurio Allenatore Nicolò Frustalupi

Bologna: 1 Bagnolini, 5 Amey, 6 Stivanello, 7 Urbanski, 9 Raimondo, 10 Pagliuca, 11 Rocchi, 33 Pyyhtia, 51 Wallius, 54 Mercier, 77 Annan. A disposizione 40 Franzini, 4 Sakho, 8 Casadei, 13 Arnofoli, 16 Corazza, 24 Wieser, 34 Cupani, 35 Pietrelli, 36 Lahdenmaki, 37 Paananen, 39 Motolese, 45 Bynoe Allenatore Luca Vigiani.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del match di Primavera 1 tra il Napoli ed il Bologna. Gli azzurrini arrivano al match dopo aver perso all’ultimo secondo contro il Verona, mentre gli emiliani ha perso in settimana il recupero contro il Milan per 5-2. I ragazzi di Frutalupi ha 9 punti in più in classifica rispetto ai rossoblù. (Clicca qui per la preview del match)