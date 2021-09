LIVE – Primavera 1, Napoli-Sampdoria 1-2: Costanzo accorcia le distanze

53′ Gooool del Napoliii!!! Sul corner successivo battuto da Vergara: svetta Costanzo di testa che dimezza lo svantaggio

52′ Napoli pericoloso, numero di Ambrosino che viene mandato in corner dai difensori blucherchiati

51′ Altra sostituzione per mister Frustalupi: Giannini subentra al posto di De Marco

50′ Occasione Sampdoria, sponda di Chialafi per Somma che tutto solo è davanti a Pinto: bravo il portiere azzurro in uscita a mandare il tentativo dell’avversario in corner

49′ Ammonito Costanzo

46′ Cambio nel Napoli: Mané entra al posto di Spedalieri

Iniziata la ripresa

Terminata la prima frazione di gara dopo un minuto di recupero

‘ Contatto in area di rigore doriana tra Chilafi e Spavone, ma l’arbitro fa continuare

43′ Traversa della Sampdoria con Manè che per pochissimo non riesce a sfruttare una dormita dei calciatori del Napoli

42′ Sulla punizione seguente ci prova Di Stefano: respinge due volte la barriera del Napoli. L’azione contina: mischia in area partenopea che viene risolta dai difensori del Napoli

41′ Vergara sbaglia e lancia Di Stefano che viene fermato da Spedalieri. Il giocatore azzurro viene ammonito

4o’ Samp pericolosa ancora con Yepes che di testa, su azione da calcio d’angolo, manda la sfera alta sopra la traversa

39′ Tiro dalla lunga distanza di Barba: pallone fuori

36′ Gioco fermo per permettere l’assistenza medica a Di Stefano rimasto a terra

34′ Ci prova il Napoli: tiro a giro di De Marco che termina a lato

32′ Punizione per la Sampdoria respinta in angolo dalla difesa partenopea

31′ Ammonito Barba per aver interrotto un contropiede blucerchiato

29′ Gol della Sampdoria: cross sbagliato di Paoletti che inganna Pinto in uscira, la sfera arriva sui piedi di Poli che sigla il secondo gol per gli ospini

27′ Ammonito Di Dona per un falo su Yepes

26′ Brutta palla all’inidietro per Pinto che è bravo ad anticipare Di Stefano che si stava avventando sul pallone

21’Cross di Paoletti: bravo Pinto a bloccare

18‘ Ancora gli ospiti pericolosi: tiro-cross basso di Paoletti dalla sinistra: spazzano gli azzurrini

16′ Conclusione di sinistro di Di Stefano: la sfera è alta

11′ Punizione per il Napoli dal limite dell’area, ci prova D’Agostino: pallone ribattuto dalla barriera

7′ Tiro altissimo di Di Stefano

4′ Gol della Sampdoria: lancio in pronfondità per Somma che la mette all’indietro per Yepes che tutto solo segna per i suoi

1′ Corner battuto da Vergara: respinge con i pugni Esposito

E’ iniziata la partita

Allo Stadio Piccolo è presente l’ex azzurro, ora dirigente della Roma, Morgan De Sanctis

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-5-2): 12 Pinto, 2 Barca, 37 De Marco, 19 Di Dona , 27 Spedalieri, 3 Costanzo, 30 Vergara, 71 Touré, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 32 D’Agostino a disposizione: 22 Boffelli, 21 Provitolo, 4 Longobardi, 6 Gioielli, 8 De Pasquale, 9 Pesce, 17 Flora, 24 Marranzino, 25 Mané, 26 Pontillo, 28 Marchisano, 33 Giannini allenatore Nicolò Frustalupi.

Sampdoria (3-5-2): 1 Esposito, 3 Migliardi, 4 Aquino, 6 Bonfanti, 7 Somma, 8 Paoletti, 10 Di Stefano, 21 Yepes Laut, 24 Poli, 25 Chilafi, 26 Mané a disposizione: 22 Tantalocchi, 33 Gentile, 2 Sepe, 9 Montevago, 11 Malagrida, 15 Pozzato, 18 Dolcini, 27 Perego, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 38 Gaffi allenatore Tufano Felice

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la seconda giornata del campionato Primavera 1 che vedrà affrontarsi Napoli e Sampdoria. Gli azzurrini hanno vinto la prima giornata a Bologna, mentre la Sampdoria ha debuttato con una sconfitta contro la Spal. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)