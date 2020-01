LIVE – Primavera 1, Pescara-Napoli 0-1 (78′ Martella). Pescara in vantaggio

93′ Tiro di Vrakas sul fondo

93′ Ammonito Diambo

91′ Napoli in avanti nel finale, ci prova Cioffi, ma è bravo Sorrentino

CONCESSI 4′ DI RECUPERO

89′ Tiro centrale di Cioffi

88′ Dentro Tringali c’è Zinno per Blanuta e Pavone

80′ Dentro Cioffi per Zanon e Vrakas per Tsongui

78′ PESCARA IN VANTAGGIO! Martella fulmina Idasiak al termine di una bella azione dei delfini. Difesa troppo ferma

76′ Quacquarelli salta un avversario sulla sinistra ed effettua un tiro-cross, Idasiak interviene ma si lascia sfuggire la sfera, per fortuna del Napoli nessun attaccante del Pescara è lesto a respingere in rete.

70′ Dentro Mercato per Masella

68′ Escono Labriola e Vianni, entrano Marrazzo e Sgarbi

65′ Brutta entrata di Costanzo che stende Diallo, ammonito il difensore del Napoli.

61′ Incredibile occasione per il Napoli! Angolo di Labriola, palla ribattuta male dalla difesa e la sfera finisce a Manzi che si gira a calcia con il sinistro, la sfera è centrale e viene ribattuta ancora da Sorrentino!

59′ Pavone! Tiro centrale bloccato da Idasiak

57′ Zedadka trova Zanon a rimorchio, tentativo dal limite che sfila di poco a lato

54′ Tiro di Blanuta alto sul primo palo

49′ Cross di Diallo, palla deviata in angolo

47′ Palmieri cerca la porta di Sorrentino, ma una deviazione favorisce il portiere dei delfini

11:02 – Inizia la ripresa, Pavone ci prova direttamente da centrocampo

TERMINA IL PRIMO TEMPO

44′ Buona percussione centrale del Pescara, Diabo crossa bene poi dalla sinistra e Idasiak è altrettanto bravo a smanacciare fuori dalla sua area piccola

39′ Il Pescara si fa vedere con Blanuta, fermato dalla difesa del Napoli

32′ Cross di Diallo dalla sinistra, Blanuta però salta a vuoto e non riesce ad impattare con la testa verso Idasiak

27′ Conclusione di Diambo dal limite, il pescarese non centra lo specchio e spedisce alta la sfera

25′ Punizione di Labriola che mette in mezzo dalla trequarti, allontana la difesa del Pescara

24′ Bella giocata di Vianni per Zanon, atterrato da Quacquarelli

21′ Ci prova il Pescara, cross al centro dalla destra di Blanuta, ma il Napoli devia in angolo

19′ Palla dentro per Vianni, l’esterno del Napoli pescato in fuorigioco

13′ Punizione dalla trequarti di Labriola: pallone scodellato al centro per Senese che colpisce di testa, miracolo del portiere Sorrentino che di puro istinto salva la porta, sulla ribattuta arriva Manzi che ha la porta spalancata ma il suo sinistro a colpo sicuro da due passi si infrange sull’incrocio dei pali e finisce fuori!

8′ Punizione da buona posizione per Labriola, palla alle stelle

5′ Meglio il Pescara nei primi minuti, più propositivo in avanti. Buona azione sulla destra del Pescara, Masella viene messo in condizione di impattare a tu per tu con Idasiak, ma svirgola

10:02 – PARTITA INIZIATA

9:30 – Ecco le due formazioni:

PESCARA: Sorrentino, Martella, Dallo, Mane, Martini, Quacquarelli, Camilleri, Diamo, Blanuta, Pavone, Mascella. A disposizione: Radaelli, Chiacchia, Cipolletti, Mercado, Longobardi, De Marzo, Tringali, Sonno. Allenatore: Legrottaglie.

NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Tsongui, Virgilio, Manzi, Senese, Zanon, Zedadka, Palmieri, Labriola, Vianni. A disposizione: Daniele, Zanoli, D’Onofrio, Ceparano, Vrikkis, Vrakas, Marrazzo, Cioffi, Sgarbi. Allenatore: Baronio.

La Primavera del Napoli chiude il girone d’andata in trasferta in uno scontro diretto per la salvezza contro il Pescara, terzultimo in classifica con due punti di vantaggio sugli azzurrini. Se finisse oggi il campionato, i ragazzi di Baronio retrocederebbero in Primavera 2, il Pescara si giocherebbe il play-out contro il Sassuolo. È l’ultima gara del girone d’andata, il Napoli vorrebbe chiudere il girone d’andata con un successo dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Sampdoria e Juventus ed evitare il record negativo di punti al giro di boa da quando esiste il campionato Primavera 1.

Buongiorno e benvenuti al live di Pescara-Napoli.