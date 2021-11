Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara valida per il campionato di Primavera 1 tra Torino e Napoli. I partenopeoi hanno pareggiato 1-1 contro il Sassuolo prima della sosta, mentre la squadra granata ha vinto in trasferta contro la Spal per 0-2. I piemontesi hanno punto di vantaggio in classifica rispetto agli azzurrini. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)