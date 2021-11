RILEGGI LIVE – Primavera 1, Torino-Napoli 1-2: (7’Hysaj, 15’Anton, 60’Ambrosino)

Terminata la gara!!!!

94′ Super occasione per il Torino. Baeten supera due avversari, la sfera arriva a Caccavo che tenta subito il tiro: grandissima parata di Idasiak

90 ‘ Concessi cinque minuti di recupero

89′ Cambio nel Napoli: Cioffi, ammonito per aver perso tempo durante il cambio, esce ed entra Gioielli

88′ Grande occassione per il Torino con un colpo di testa Baeten, che termina di poco fuori

87′ Ci prova ancora Garbett: nessun problema per Idasiak

85’Ammonito Maugeri per non aver fatto partire in contropiede Mercurio

84′ Punizione da ottima posizione per i granata: tiro di Garbett respinto dalla barriera azzurra

83′ Due cambi nella fila del Torino: Antolini e Maugeri subentrano a La Marca e Dellavalle

76′ Cioffi per Mercurio, che prova il tiro: pallone altissima sopra la traversa

75′ Dopo aver saltato un paio di avversari, ci prova Garbett: tiro poco potente, che viene bloccato da Idasiak

74′ Due sostituzioni per mister Frustalupi: Mercurio e Vergara subentrano ad Ambrosino e D’Agostino

69′ Grande occasione per il Napoli. Su azione da calcio d’angolo, il pallone arriva a Saco, tutto solo davanti a Milan, che prova il colpo sotto: respinge il portiere del Torino

68′ Altro cambio per il Toro: Caccavo entra al posto di Di Marco

62′ Il Torino cerca subito il pareggio: bravo Mane in scivolata a mandare il pallone in corner

61’ Ammonito Ambrosino dopo che si è tolto la maglietta per l’esultanza

60′ Goooool del Napoli!!!!! Cross di Di Dona per Cioffi che colpisce l’incrocio dei pali di testa. Ambrosino è velocissimo a fiondarsi sul pallone e a segnare il secondo gol degli azzurrini

59′ Contropiede del Torino, La Marca tenta la conclusione: Idasiak para facilmente

58′ Primo cambio per i granata: Rosa subentra ad Akhalaia

50′ Tiro di Di Marco: blocca Idasiak

45′ Altra sostituzione per il Napoli: Di Dona subentra al posto di De Marco

Comincia la seconda frazione di gara

Terminato il primo tempo

45′ Concessi due minuti di recupero

41′ Cambio nel Napoli: esce Costanzo per infortunio ed entra Mane

40′ Cioffi prova a sorprendere Milan con una conclusione dalla distanza, ma blocca l’estremo difensore granata

39′ Tiro di Savini parato facilmente dal portiere del Napoli

38′ Occasione Torino. Akhalaia la mette in mezzo per Angori, che tocca la sfera: bravissimo Costanzo a salvare sulla linea

33′ Colpo di testa di Anton su corner: blocca Idasiak

32′ Tiro di Garbett: para facilmente l’estremo difensore partenopeo

30′ Baeten entra in area di rigore partenopea e prova la conclusione: bravo Barba a deviare il tiro, favorendo l’intervento di Idasiak

26′ Occasione Torino. Tiro di Garbett deviato da Barba, il pallone si impenna e Akhalaia spreca da due passi: mandando il pallone fuori

26′ Bravo Costanzo ad intervenire su una trama di gioco del Torino pericolosa

23′ Reali ammonito per aver fermato Ambrosino, partito in contropiede

20′ Gran tiro di La Marca: pallone fuori di poco

15′ Gool del Torino. Sul corner successivo, gran parata di Idasiak su un colpo di testa di un giocatore del Torino. Sulla ribattuta arriva Anton che riporta il risultato in parità

14′ Occasione Torino. Punizione di Angori dal limite dell’area: traversa piena. Il pallone arriva ad un giocatore del granata, ma gli azzurrini respingono in angolo

7′ Goooooollll Napoli!!!!!!! Tiro di Barba: Milan para ma sbaglia l’intervento, favorendo Hysaj che da due passi porta in vantaggio gli azzurrini

6′ Occasione Napoli. Cross per Cioffi: gran parata di Milan

3′ Tiro di Baeten: Idasiak devia in angolo

E’ iniziata la gara

Le formazioni ufficiali:

Torino: 22 Milan, 5 Savini, 6 Anton, 7 Akhalaia, 8 Di Marco, 9 Baeten, 10 11 La Marca, 18 Garbett, 21 Angori, 23 Reali, 25 Dellavalle a disposizione 1 Vismara, 2 Pagani, 3 Gregori, 4 Maugeri, 13 Gymah, 16 Amadori, 19 Barbieri, 27 Lindkvist, 28 Rosa, 29 Giorcelli, 30 Antolini, 32 Caccavo allenatore Federico Coppitelli

Napoli: 1 Idasiak, 2 Barba, 37 De Marco, 28 Marchisano, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D’Agostino, 94 Saco, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 11 Cioffi a disposizione 12 Boffelli, 6 Gioielli, 19 Di Dona, 24 Marranzino, 25 Mane, 28 Spedalieri, 30 Vergara, 33 Giannini, 71 Toure, 99 Mercurio allenatore Nicolò Frustalupi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della gara valida per il campionato di Primavera 1 tra Torino e Napoli. I partenopeoi hanno pareggiato 1-1 contro il Sassuolo prima della sosta, mentre la squadra granata ha vinto in trasferta contro la Spal per 0-2. I piemontesi hanno punto di vantaggio in classifica rispetto agli azzurrini. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)