RILEGGI LIVE – Primavera 2, Napoli-Benevento 0-0: partita terminata

Gara finita

93′ Cross di Ballabile, ci prova Picca: palla sopra la traversa

92′ Tiro di De Chiara dalla distanza pericoloso: palla deviata in calcio d’angolo

91′ Occasione Napoli! Rimessa laterale, respinga della difesa del Benevento e tiro a volo di Gioielli: palla di poco a lato

89′ Concessi tre minuti di recupero

89’Cambio Napoli: Picca entra al posto di Pinzolo

86′ Napoli pericoloso! Cross dalla destra di De Chiara, palla che va verso l’angolino dopo una deviazione: bravo il portiere del Benevento a rifugiarsi in angolo. Il Napoli prontesta anche per un fallo di mano in area

84′ Benevento in dieci! Espulso Rucci per doppio giallo per un fallo su De Chiera

80′ Due cambi nel Benevento: Entrano Squillante e Milucci ed escono Ngonga e Sessa

75′ Ammonito Rucci per un fallo su Ballabile

72′ Doppio cambio nel Napoli: esconono Colella e Popovic ed entrano Malasomma e Di Martino

69′ Benevento pericoloso! Ngonga ruba palla e verticalizza per Franscescotti che tira: ottima diagonale di Gambardella cha salva i suoi

65′ Cambio nel Benevento: Esce Balzano ed entra Rucci

62′ Ammonito Borrelli per una trattenuta su Ballabile

61′ Colella ruba palla, arriva sul fondo: ma il suo cross viene respinto dalla difesa del Benevento

60′ Stacca Gambardella su azione da calcio d’angolo: pallone a lato

50′ Ammonito Balzano per un fallo su Borriello

Iniziato il secondo tempo

Terminato il primo tempo

43′ Ammonito De Chiara per aver fermato un’azione in contropiede del Benevento

37′ Bella giocata di Popovic che salta un paio di avversari, ma si allunga il pallone ed il portiere lo ferma in uscita

32′ Ammonito D’angelo

22 Uno-due Pinzolo-Borriello con quest’ultimo che si allunga il pallone, permettendo al portierer del Benevento ad uscire

21′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Borriello, ci prova Gioielli con la coscia: pallone a lato

20′ Calcio di punizione di Pinzolo: sfera alta sopra la traversa

17′ Grandissimo velo di Pinzolo che apre il campo per Borriello, che avanza e tira: Giangregorio respinge con il piede

10′ Contatto in arera tra Colelle e Ciurelo, ma l’arbitro fa continuare

7′ Calcio d’angolo dalla destra, stacca Eletto: pallone alto sopra la traversa

4′ Tiro di Gioielli: palla sopra la traverrsa

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): 1 Turi, 2 Colella, 3 D’Angelo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Ballabile, 8 De Chiara, 9 Pinzolo, 10 Popovic, 11 Borriello. A diposizione 12 Sorrentino, 13 Di Martino, 14 Distratto F., 15 Garofalo, 16 Napoletano, 17 Cimmaruta, 18 Zago, 19 Distratto D., 20 Stasi, 21 Malasomma, 22 Borrelli. 23 Pica. Allenatore Dario Rocco

Benevento (3-5-2): 1 Giangregorio, 2 Fastiggi, 3 Ciurleo, 4 Avolio, 5 Eletto, 6 Ngonga ,7 Borrelli, 8 Donatiello, 9 Sessa, 10 Franscescotti, 11 Balzano. A disposizione 12 D’Alessio, 13 Puca, 14 Rucci, 15 Polverino, 16 De Stefano, 17, Festino, 18 Squillante, 19 Sasso, 20 Mirashi, 21 Milucci. Allenatore Gennaro Iezzo

Benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra il Napoli ed il Benevento (Clicca per la preview)