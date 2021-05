LIVE – Primavera 2, Napoli-Frosinone 0-0: cominciato il secondo tempo

55′ Calcio d’angolo dalla sinistra di Labriola, incredibilmente, si ostacolano Ambrosino e Spedalieri con quest’ultimo colpisce di testa: pallone alto sopra la traversa

52′ Progressione di Coccia che tenta una conclusione dai 25 metri che si spegne sul fondo.

51′ Occasione Frosinone: Cross di Vitalucci per Bruno che riesce solo a sfiorare la sfera di testa. Potenza riesce ad allontanare il pericolo

49′ Buona giocata di D’Agostino che scarica per Labriola: conclusione del partenopeo altissima

Iniziata la ripresa

Terminato il primo tempo

45′ Cioffi tenta un diagonale che viene deviato in angolo da Trovato, ma l’arbitro assegna rimessa dal fondo

41′ Occasione Napoli: Labriola colpisce il palo, dopo che il pallone ha scavalcato il portiere ciociaro, direttamente da calcio d’angolo

41′ Punizione battuta dallo stesso Labriola che tenta di scavalcare la barriera: Trovato, facilmente, respinge in corner la conclusione

40’Ammonito Bracaglia per un fallo su Labriola

35′ Frosinone in avanti, palla in verticale per Vitalucci che prova a beffare Idasiak: sfera che termina sull’esterno della rete

31′ Partita che vive un momento di stasi

25′ Ci prova ancora Labriola, ma questa volta su punizione: pallone a lato

22′ Buona conclusione di Labriola dalla distanza: si distende l’estremo difensore del Frosinone che riesce a respingere il pallone

15′ Calcio di punizione dalla mediana per il Frosinone, colpisce sul secondo palo Maestrelli: tentativo che si spegne sul fondo

8′ Tiro dalla distanza di Maugeri: palla altra sopra la traversa

5′ Sul corner seguente, velo di Cioffi per Labriola che prova il tiro: pallone fuori

5′ Occasione Napoli: buon break di Labriola per D’Agostino che tenta una conclusione a giro: gran parata di Trovato che con un colpo di rendi manda il pallone in angolo

2′ Romano salta un avversario e mette un cross teso in area di rigore ospite, ma non c’è nessun compagno pronto ad impattare con la sfera

Gara cominciata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Idasiak, 2 Potenza, 3 Romano, 4 Virgilio, 5 Spedalieri, 6 Costanzo, 7 Cioffi, 8 Cataldi, 9 Ambrosino, 10 Labriola, 11 D’Agostino a disposizione 12 Pinto, 13 Barba, 14 Sepe, 15 Guarino, 16 Iaccarino, 17 Acampa, 18 Sami, 19 Vergara, 20 Umile, 21 Furina, 22 Amoah allenatore Emmanuel Cascione

Frosinone (4-2-3-1): 1 Trovato, 2 Nigro, 3 Coccia, 4 Santarpia, 5 Maestrelli, 6 Bracaglia, 7 Mattarelli, 8 Bruno, 9 Luciani, 10 Vitalucci, 11 Maugeri a disposizione 12 Vettorel, 13 Potenziani, 14 Santi, 15 Di Palma, 16 Perez, 17 Battisti, 18 D’Agostino, 19 Orlandi, 20 Jirillo allenatore Luigi Marsella

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del match valido per il campionato Primavera 2 tra Napoli e Frosinone. Gli azzurrini possono tornare in zona play-off. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)