LIVE – Primavera 2, Palermo-Napoli 0-1: gol di Raggioli!

20′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! Assist di De Chiara che serve Raggioli che in area batte Mondello

20′ – Mezza sforbiciata di Borriello da dentro l’area, palla alta sopra la traversa

17′ – Ottima azione di Borriello, che supera un avversario, mette la palla in mezzo per Raggioli a tu per tu con Mondello che compie un miracolo

14′ – Due corner consecutivi per il Palermo che insiste, brivido per Sorrentino che perde palla in uscita poi la riconquista. Buon momento per i rosanero

13′ – Su successivo corner Di Mitri si gira e prende la traversa, Palermo vicinissimo al gol

13′ – Azione del Palermo, cross dalla trequarti, ribatte Esposito di testa e tiro al volo di Vaiana, bella parata di Sorrentino

8′ – Azione del Napoli con Malasomma, sponda di Raggioli che manda al tiro Borriello, palla alta sopra la traversa

7′ – Tiro di De Chiara dalla distanza che finisce sul fondo

5′ – Punizione di D’Angelo alta sulla traversa

3′ – Su corner nulla di fatto per il Napoli che continua ad attaccare e a fare la partita

2′ – Azione Colella-Malasomma sulla destra, cross in mezzo per Raggioli che viene anticipato, palla messa in corner

11:59 – Inizia il match

Formazioni ufficiali

Palermo: 1 Mondello, 2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Vaiana, 5 Di Maro, 6 D’Acquisto, 7 Occhione, 8 Russo, 9 Di Mitri (Cap.), 10 Essa, 11 Barranco. A disp.: 12 Ingrassia, 13 Mattaliano, 14 Vitale, 15 Runza, 16 La Mantia, 17 Visconti, 18 Martinez, 19 Vaccaro, 20 Brutto, 21 Salvador. All.: Del Grosso.

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Colella, 3 D’Angelo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Malasomma, 8 De Chiara (Cap.), 9 Raggioli, 10 Popovic, 11 Borriello. A disp.: 12 Gisondi, 13 Zago, 14 Distratto, 15 Napoletano, 16 Borrelli, 17 Ballabile, 18 Distratto, 19 Pinzolo, 20 Della Salandra. All.: Rocco.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la 6^ giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli vuole dare continuità alla striscia di tre vittorie consecutive e per farlo dovrà battere il Palermo reduce dalla vittoria di Pisa.