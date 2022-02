LIVE – Primavera 1, Napoli-Spal: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Idasiak, 25 Manè, 33 Giannini, 28 Marchisano, 2 Barba, 3 Costanzo, 30 Vergara, 97 Toccafondi, 11 Cioffi, 15 Spavone, 32 D’Agostino a disposizione 12 Rendina, 55 Turi, 4 De Luca, 6 Gioielli, 7 Acampa, 9 Pesce, 10 Ambrosino, 19 Di Dona, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 37 De Marco, 99 Mercurio allenatore Nicolò Frustalupi.

Spal: 1 Rigon, 4 Saio, 5 Gsinger, 6 Nador, 11 Forapani, 17 Orfei, 38 Wilke Braams, 40 Sperti, 77 Moireau, 79 Yabre, 80 Mihaj. A disposizione 12 Pezzolato, 22 Magri, 3 Borsoi, 14 Simonetta, 16 Martini, 21 Fiori, 27 Valdesi, 28 Puletto, 30 Roda, 39 Abdalla, 90 Chillemi allenatore Fabrizio Piccareta.

Benvenuti alla diretta testuale del match tra Napoli e Spal valevole per il campionato di Primavera 1. Gli azzurrini affrontano gli emiliani dopo il successo in trasferta contro il Genoa. Match molto importante per i ragazzi di Frustalupi in ottica salvezza, considerando che la Spal occupa la sedicesima posizione in classifica. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DELLA GARA)