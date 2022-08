RILEGGI LIVE – Primavera, Nocerina-Napoli Primavera 2-2 (16′ Obaretin; 49′ Mancino; 63′ Marchisano; 72′ Magri)

Partita finita in anticipo per scarsa visibilità e temporale

76′ – Grandissimo salvataggio di Nosegbe su Settembrini a pochi passi dalla porta

74′ – Dentro Turi per Boffelli; De Pasquale per Pesce; Tuccillo per Gioielli

73′ – Cambio Nocerina: Gomes-Bove

73′ – Magri sfiora la doppietta sugli sviluppi di una punizione di testa, para Boffelli

72′ – Cross di Marchisano, zampata di Pesce, pallone di poco a lato

72′ – Pareggio Nocerina sugli sviluppi del calcio d’angolo, gol di Magri. Boffelli l’aveva anche respinta, ma secondo la terna arbitrale il pallone aveva superato la linea di porta. Un’interpretazione vista la scarsa visibilità

71′ – Azione di Balde che ruba palla e arriva al limite dell’area e prova al tiro, ottima parata di Boffelli che si distende e mette in corner

70′ – Dentro Pedro per Iaccarino; dentro Lettera per Spavone

66′ – Pontillo per Obaretin; sotto il temporale è una partita a visibilità ridotta visto che le luci dello stadio hanno dei malfunzionamenti

63′ – GOOOLLL DEL NAPOLI!!!! Corner corto degli azzurrini, Spavone crossa per Marchisano che segna di testa

63′ – Tiro di Spavone dalla distanza deviato in corner

62′ – Russo esce per Mazzone, quest’ultimo si posiziona terzino sinistro, Acampa sottopunta -sul centro sinistra- con Spavone

61′ – Azione della Nocerina con Micica che controlla bene in area, cross che attraversa l’area e finisce fuori

57′ – Tiro cross di Settembrini, smanaccia Boffelli e si salva in calcio d’angolo

55′ – Tanti cambi nella Nocerina: dentro Diniz per Garofalo; fuori Chernet entra Menichino; entra Balde per Valentini; fuori Talamo, dentro Settembrini; dentro Magri per Kallel

51′ – Nocerina ancora pericolosa, si gira Talamo in area che prova il diagonale che termina a lato

50′ – Reazione immediata del Napoli, tiro di Russo dalla distanza di pochissimo a lato

49′ – Pareggio della Nocerina! Sugli sviluppi di un rimpallo il pallone arriva a Mancino che controlla e calcia battendo Boffelli

48′ – Colpo di testa di Kallel sugli sviluppi di un corner, para bene Boffelli

47′ – Parte bene la Nocerina sull’asse Talamo-Mancino, la difesa del Napoli riesce a sventare la conclusione

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

47′ – Azione sulla destra della Nocerina, cross di Basanini, per un soffio non ci arriva Talamo

44′ – Napoli ancora pericoloso da corner, stavolta battuto corto, cross di Spavone per Marchisano, due tentativi ma poi viene fischiato il fuorigioco dopo l’intervento di Stagkos

35′ – Spunto di Talamo sul lato sinistro dell’area di rigore, scarica per Basanini, il suo tiro è contratto

30′ – Allontana il Napoli un cross messo dalla Nocerina in mezzo da calcio d’angolo, ci prova Schiavella dalla distanza tiro abbondantemente fuori

29′ – Su successivo corner tiro di Valentini contrastato

29′ – Valentini va al cross, girata di piatto di Basanini, grande parata di Boffelli che si difende in corner!

22′ Break di Acampa che ruba palla a centrocampo, allarga su Spavone, cambio di gioco per Marchisan che avanza in area di rigore, il suo tiro da posizione defilata finisce a lato sul primo palo

22′ – Inserimento di Kallel sulla destra, cross al centro che attraversa tutta l’area di rigore

19′ – Buona chiusura di Nosegbe in area di rigore su Talamo

16′ – GOOOLLL DEL NAPOLI!!! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Obaretin a staccare di testa e a mettere la palla all’angolino basso alla sinistra del portiere! Il corner era nato dalla caparbietà di Pesce, che aveva costretto i difensori della Nocerina, in tre, a pasticciare con il disimpegno e a rifugiarsi mettendo il pallone fuori

4′ – Grande occasione per Talamo a tu per tu con Boffelli che svetta!

4′ – Che occasione per la Nocerina: Mincica si accentra e tenta il tiro a giro a mezza altezza, pallone di poco a lato.

18:02 – Inizia il match

Nocerina invece con il 4-3-3: Stagkos; Chernet, Kallel De Martin, Garofalo; Basanini, Schiavella, Mancino; Valentini, Talamo, Mincica.

Napoli con il 3-4-2-1: Boffelli; Barba-Nosegbe-Obaretin; Marchisano; Iaccarino, Gioielli, Acampa; Russo, Spavone, Pesce.

Hysaj in tribuna, è rientrato ieri dalla Nazionale

Condizioni del campo pessime, ampie zone del campo in cui l’erba non è presente

Formazioni ufficiali:

Nocerina: 1 Stagkos, 2 Chernet, 3 Garofalo, 4 De Martino, 5 Schiavella, 6 Kallel, 7 Valentini, 8 Basanini, 9 Talamo, 10 Mincica, 11 Mancino. A disp. 12 Recchia, 13 Magri, 14 Gomes, 15 Sirico, 16 Dorato, 17 Villani, 18 Saccoccio, 19 Cuomo, 20 Chietti, 21 Gaudino, 22 Caliendo, 23 Diniz, 24 Amarante, 25 Falzone, 26 Settembrini, 27 Scaringella, 28 Menichino, 29 Balde.

Napoli: 1 Boffelli, 2 Barba (C), 3 Acampa, 4 Marchisano, 5 Nosegbe, 6 Obaretin, 7 Russo, 25 Gioielli, 9 Pesce, 10 Iaccarino, 11 Spavone. A disp. 12 Turi, 22 Klaidas, 13 Pontillo, 14 Mazzone, 15 Giannini, 16 Pedro, 17 Lettera, 18 De Pasquale, 19 Lorusso, 20 Tuccillo, 21 Peluso

Benvenuti alla diretta testuale dell’amichevole tra Nocerina, squadra di Serie D, e Napoli Primavera, in programma alle 18:00 allo stadio San Francesco D’Assisi di Nocera Inferiore.