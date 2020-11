LIVE – Rijeka-Napoli, Gattuso in conferenza: “Maradona lo aspettiamo a Castel Volturno per abbracciarlo”

Domani il Napoli sfiderà il Rijeka nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Parlano della sfida Gennaro Gattuso ed Eljif Elmas, allenatore e centrocampista dei partenopei, quest’ultimo da pochi giorni tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19. Segui il live della conferenza stampa con IamNaples.it.

Gattuso: “Dopo giovedì gli ho fatto gli auguri dei 60 anni, che dire? Maradona lo aspettiamo a braccia aperte come tutti gli italiani. Lo vogliamo a Castel Volturno per abbracciarlo e parlargli. E’ forte, ne ha passate tante in questi anni. Un grandissimo in bocca al lupo, lo aspettiamo a Napoli dove ha scritto la storia“.

Gattuso: “Sassuolo? Dobbiamo capire che Napoli siamo. Tre anni fa col Rijeka ci ho perso, ora è una squadra completamente diversa. Gioca con la difesa a 5 e ci ritroveremo pochissimo spazio. Non sono d’accordo con la valutazione delle partite: con l’AZ abbiamo dominato pur non essendo stato veloci; abbiamo fatto abbassare il Sassuolo in 33m, mai concesso un’occasione e creato 7 palle gol nitide. Dobbiamo studiare delle soluzioni diverse, questo è certo, ma siamo sulla strada giusta. Ora sono contento dei miei giocatori e del calcio che stiamo proponendo. Formazione? Stessa direzione di quello che avete visto in Spagna“.

Elmas: “Io mi sento pronto per mostrare tutte le mie qualità. Domani il mister farà le sue scelte, ma io mi sento pronto. Covid-19? I giorni di inattività mi sono serviti per recuperare le forze, vedremo come andrà in campo“.

Gattuso: “Nemmeno quando ero al Milan ero venuto allo stadio per la rifinitura. E’ una mia scelta, non è per il Covid-19. Mi piace preparare la partita nel centro sportivo“.