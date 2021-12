LIVE – Brendan Rodgers: “Siamo fiduciosi. Tielemans? E’ a disposizione. Non sono partiti sette giocatori”

Brendan Rodgers: “Ho fiducia nei giocatori che sono partiti? Sì, abbiamo provato alcune cose. Potevamo aspettare alcuni giocatori, ma abbiamo rispettato le regole del paese che ci ospita ed abbiamo deciso di non rischiare”.

Brendan Rodgers: “I sette giocatori assenti hanno lo stesso ruolo? No, fanno parte di diverse zone di campo”.

Brendan Rodgers: “Tutto dipende da noi? Abbiamo molta fiducia, vincendo saremmo primi nel girone. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra forte, che sta facendo bene in campionato. Le ultime prestazioni non sono state eccellenti, ma ci sono state cose positive che dobbiamo riuscire a mettere in campo.

Brendan Rodgers: “Queste assenze potrebbe influenzare la gara del weekend? Penso solo alla gara di domani. Non abbiamo la rosa al completo, ma pensiamo a gara dopo gara”.

Brendan Rodgers: “Quali sono i sette giocatori che non sono partiti? Noterete la loro mancanza durante l’allenamento di oggi. Eravate consapevoli di questa situazione? No, è successo tutto in questi due giorni. Non sono partiti per rispettare le regole, visto che viaggiamo all’estero”.

Brendan Rodgers: “Condizioni di Tielemans? Ha viaggiato con noi ed è a disposizione per domani. Quanti giocatori non sono partiti per Napoli? 7”.

Schmeichel: “Se dovesse piovere domani, sarebbe un problema? Pensavo di esser atterrato in Inghilterra, piuttosto che in Italia. Siamo abituati. Il campo bagnato rende più veloce il gioco”.

Schmeichel: “Pochi clean sheet ultimamente? Non faccio caso a queste cose, l’importante è che la squadra vinca”

Schmeichel: “Test difficile? Gare contro le squadre come il Napoli sono sempre difficili. Non pensiamo a quello che può succedere dopo la gara”:

