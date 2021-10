LIVE – Spalletti in conferenza stampa: “Bologna? Vincere per dare senso al nostro campionato. Insigne sta bene”

“Come sta Insigne? Sta bene, Lorenzo ha recuperato. Partita contro il Bologna? Dobbiamo cercare di vincere per dare senso al nostro campionato. Non sarà facile perché davanti troviamo una squadra con il ghigno perché il suo tecnico è fatto così. Il Bologna è una squadra a cui ha messo mano Walter Sabatini e quand’è così diventa una squadra che ha un senso. Contro il Milan hanno fatto una grande partita, un’altra squadra si sarebbe smarrita sotto di due gol e un uomo in meno. Dobbiam far uscire tutte le nostre qualità per vincere questa gara”.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Spalletti per presentare la gara di domani tra Napoli e Bologna