LIVE – Allegri in conferenza stampa: “Morata resta alla Juve. Ho ritrovato bene la squadra”

“Centrocampo? vendo fuori Ramsey e Arthur, Locatelli giocherà di nuovo centralmente e tra gli altri ne giocheranno due”.

“Morata? Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che viene visto che quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso”-

“Come ho ritrovato la squadra? Bene. Abbiamo lavorato poco a parte l’ultima settimana. Bonucci fuori domani e anche domenica non ci sarà, vediamo per la Supercoppa. Danilo la prossima settimana sarà a disposizione, Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale e hanno lavorato da soli, non ci saranno domani. Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone se è negativo”.

Benventuti alla diretta testuale dela conferenza stampa di Allegri per presentare il match di domani contro il Napoli.