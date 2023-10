RILEGGI IL LIVE – Serie A, Napoli-Fiorentina 1-3 (7′ Brekalo, 45’+5 Osimhen, 63′ Bonaventura, 90’+3 Gonzalez)

Termina il match.

90’+5 – Giallo nel Napoli: ammonito Cajuste.

90’+3 – Gol della Fiorentina! Contropiede viola con Parisi che serve Nico Gonzalez al centro dell’area. L’attaccante non deve far altro che spingerla in rete.

90’+1 – Giallo nel Napoli: ammonito Simeone.

L’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

89′ – Giallo nella Fiorentina: ammonito Ranieri.

89′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Ikonè, dentro Comuzzo.

85′ – Napoli pericoloso! Torsione di Simeone che colpisce di testa e costringe Terracciano alla parata difficile.

83′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Kayode, Duncan e Arthur, dentro Ranieri, Mandragora e Infantino.

77′ – Cambi nel Napoli: fuori Zielinski, Osimhen e Lobotka, dentro Lindstrom, Simeone e Gaetano.

73′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Brekalo, dentro Nico Gonzalez.

70′ – Giallo nella Fiorentina: ammonito Bonaventura.

69′ – Giallo nella Fiorentina: ammonito Martinez Quarta.

63′ – Gol della Fiorentina! Bonaventura si ritrova un pallone rimpallato al centro dell’area di rigore azzurra e la piazza alle spalle di Meret in modo piuttosto semplice.

59′ – Osimhen si divora il vantaggio del Napoli! Retropassaggio sbagliato dalla rimessa laterale da parte di Kayode, Osimhen scippa il pallone e corre verso la porta, ma si fa stregare da Terracciano che glie la para nell’1vs1.

58′ – Cambio nel Napoli: fuori Politano, dentro Cajuste.

57′ – Fiorentina ancora pericolosa con Ikonè che calcia col destro, palla di poco fuori.

54′ – Osimhen vicino al raddoppio! Il nigeriano calcia in porta con una bella diagonale sul secondo palo, palla di poco al lato.

51′ – Occasione Fiorentina! Palla in verticale di Bonaventura che trova Nzola in corsa. L’attaccante della Fiorentina si ferma e serve Ikonè che arriva da dietro, calcia in porta e colpisce il palo!

Inizia il secondo tempo.

Termina il primo tempo

45’+5 – Goool del Napoli! Rigore trasformato da Osimhen!

45’+4 – Giallo nella Fiorentina: ammonito Terracciano.

45’+4 – Rigore per il Napoli! Cross di Natan dalla sinistra, Parisi la appoggia col petto a Terracciano ma la palla è lentissima. Osimhen anticipa il portiere che lo atterra in area.

L’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

44′ – Fiorentina ancora pericolosa in attacco, la difesa del Napoli rimane statica e consente ai viola di giocare.

36′ – Azione insistita del Napoli sul lato destro del campo con Di Lorenzo, Politano e Kvaratskhelia. Il cross finale arriva a Osimhen che viene contrastato dalla difesa viola.

31′ – Cambio nel Napoli: fuori Anguissa per infortunio, dentro Raspadori.

28′ – Super parata di Terracciano! Incursione di Lobotka che calcia forte in porta dal limite dell’area, si supera il portiere della Fiorentina che respinge.

22′ – Gol annullato al Napoli! Azione prolungata degli azzurri, Olivera la calcia in porta dopo una serie di rimpalli ma il terzino era oltre la linea della difesa sul passaggio di Kvaratskhelia.

17′ – Dopo il gol della Fiorentina il Napoli sta provando a reagire creando gioco, ma i viola sono bravi a interrompere la costruzione degli azzurri.

7′ – Gol della Fiorentina! Tocco vincente di Brekalo che approfitta di un’enorme disattenzione della difesa del Napoli! Il centrocampista viola calcia in porta da posizione defilata e la piazza sotto le gambe di Meret.

6′ – Occasione Napoli! Bella azione degli azzurri che si conclude con il tiro di Di Lorenzo! Grande parata di Terracciano.

5′ – Prima occasione della partita per la Fiorentina. Punizione dal lato destro battuta da Bonaventura che trova Milenkovic sul secondo palo. Sponda del difensore viola e Martinez Quarta prova la rovesciata dal centro dell’area, ma la palla è respinta dalla difesa del Napoli.

20.46 – Inizia il match

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Zanoli, D’Avino, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Cajuste, Raspadori, Simeone, Zerbin,. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Brekalo, Nzola. A disposizione: Sottil, Kouamè, Biraghi, Lopez, Beltran, Gonzalez, Ranieri, Infantino, Martinelli, Comuzzo, Mandragora, Vannucchi, Barak, Amatucci. All. Italiano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da due belle vittorie, gli azzurri in trasferta contro il Lecce, e i viola contro il Cagliari. A pari punti in classifica, sia il Napoli che la Fiorentina cercano l’allungo sull’Atalanta (sconfitta dalla Lazio) e di rimanere agganciate alla Juventus, al momento terza con 17 punti. Il pareggio dell’Inter con il Bologna è l’occasione per continuare ad inseguire la zona alta della classifica senza far scappare il Milan, primo con 21 punti.