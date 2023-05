LIVE – Spalletti: “A me non servono le ali ma un paio di stivali”

Spalletti: “È leggibile dove andare a tentare di cambiare qualcosa, è un casino come quando sono arrivato. Di tutta la rosa si diceva va bene e non va bene, c’erano pochissimi punti fermi dai quali ripartire e sui quali trovare una base su cui costruirci sopra, ha dei giocatori fantastici. Il presidente stesso ha detto che può avere un grande futuro, mi sembra che abbia espresso ambizioni di vincere la Champions League, ha potenzialità di capire dove può arrivare”

Spalletti: “Abbiamo ancora stimoli, la cosa più stimolante è non solo il fatto che sono meritatamente finalisti della Champions League, poi abbiamo battuto tutte le squadre di questo campionato, ci manca soltanto l’Inter. Facciamo i complimenti a loro, alla Roma di Mourinho e alla Fiorentina di Italiano. Vengono fuori dei risultati importantissimi, ne trae beneficio tutto il calcio italiano”

Spalletti: “È più difficile vincere con tutti che ti indicavano come ottavi, era più difficile la situazione in cui siamo partiti. Ho fatto la pettorina e io non avrei più coraggio, ce l’avete voi a dire che arrivavate ottavi?”

Spalletti: “Non so cosa vuol dire tarpare le ali, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a quello che ci siamo detti quella sera a cena. Per quello che riguarda ciò che dovrò fare io, non ho bisogno di ali ma di un paio di stivali. Bisogna che vi ridica le stesse cose di una settimana fa: sul contratto deve parlare il presidente, ho definito tutto in quella cena di una settimana fa. È tutto chiaro in quella settimana lì, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fouocherello. Questa cosa la dice la società”

