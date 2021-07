LIVE – Spalletti: “I ragazzi sono consapevoli della loro forza”. Politano: “Napoli-Verona? E’ stata una partita storta”

Zielinski: “Mancanza del pubblico si è fatta sentire? Certamente, specialmente a Napoli. Spero che torniate allo stadio e di fare risultati insieme”.

Politano: “Obiettivo della stagione? E’ quello di cercare d’arrivare il più lontano possibile. L’obiettivo del campionato è arrivare tra le prime quattro”.

Spalletti: “Ascoltare gli audio tra il Var e l’arbitro? Non lo so, è un discorso difficile”:

Zielinski: “Aspetto mentale? E’ molto importante. Ci stiamo conoscendo di nuovo . Spalletti e il suo staff sanno benissimo come prepararci”:

Politano: “Se sono deluso più per la mancata convocazione in Nazionale o per la mancata qualificazione in Champions? Domanda difficile, ma per la delusione con il Napoli. Cosa è successo? E’ stata una partita sofferta che non ci ha permesso d’essere dove meritavamo”.

Spalletti: “Che idea mi sono fatto dopo questi giorni di ritiro? Mi sono convinto di quello che pensavo già prima, ovvero di avere una squadra forte a disposizione e di quanto i calciatori fossero consapevoli di quanto siano forti. Mi sembra che i ragazzi abbiano questa convinzione. I nostri calciatori hanno bisogno dell’entusiasmo del pubblico, ma che può esserci solo con i nostri risultati. La piazza di Napoli può sembrare difficile da sopportare, ma non è così. Il vostro fiato sul collo può essere un grande stimolo”.

Spalletti: “Il piacere è nostro di poter incontrare i tifosi e sapere come la pensate ci fa felice”.

L'appuntamento si svolgerà nella località di Piazza Madonna della Pace ed iniziera alle ore 21:15.