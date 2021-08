LIVE – Spalletti in conferenza: “Sostituto Osimhen? Tenetevi il dubbio, avete le sentinelle”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match col Genoa: “Mi aspetto che venga dato seguito al lavoro che proponiamo, dobbiamo migliorare in alcune cose. Ogni volta che rientriamo analizziamo la gara fatta, come tutti, si spezzetta la gara e se ne parla con i nostri calciatori professionisti. S’è evidenziato che hanno fatto tante cose fatte bene, si erano messe di mezzo alcune questioni, ma l’abbiamo spostate quelle questioni capitate e quindi abbiamo trovato riscontro anche da parte loro“.

Sostituto Osimhen – “Ogni tanto ascolto, mi sono accorto che avete le sentinelle, quelli sul muro che guardano all’orizzonte. E’ quello il dubbio, uno tenetelo, non ce ne sono altri“.

Sul Venezia – “Lo scorso anno ho seguito spesso il Napoli e ha fatto quasi sempre cose bellissime. Poi ci sono momenti in ogni partita dove gli avversari sono bravi e ti mettono in difficoltà. Bisogna sempre riuscire a gestire i momenti e ad avere lucidità. Contro il Venezia abbiamo fatto bene questo, soprattutto dopo il rigore sbagliato. La squadra ha evidenziato di avere una mente forte ed è fondamentale“.

Sul Genoa – “Sarà un Genoa completamente diverso da quello visto con l’Inter, meglio non studiarlo partendo da lì. C’è un ambiente attorno alla loro squadra particolare e dobbiamo essere pronti. Il Genoa non ha fatto tutto male, ha trovato di fronte una squadra fortissima. Avere personalità vuol dire anche non dover giocare allo stesso modo contro ogni avversario. Dobbiamo mettere in atto le qualità e saper prendere la forma dell’ambiente della partita che si va ad affrontare“.