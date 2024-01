RILEGGI LIVE – Supercoppa, Mazzarri: “Non firmo mai per il pari. L’Inter è nel suo momento migliore…”

Termina la conferenza

Mazzarri: “Traore non avrebbe problemi a giocare uno spezzone, vedrò se sarà il caso di metterlo in campo o meno. Sarà più difficile che lo vedrete piuttosto che il contrario”.

Di Lorenzo: “Uno cerca subito di farli ambientare, sono arrivati due nuovi ragazzi. Stiamo cercando di parlargli il più possibile per farli ambientare. Un ragazzo quando sente la fiducia dell’ambiente e del gruppo riesce a esprimersi. Da parte mia e della squadra c’è tutta la volontà di farli ambientare”.

Mazzarri: “Traore è l’unico che deve fare una mini preparazione. Lindstrom? Qui si entra in un argomento particolare, quando uno arriva in un’altra realtà dove già ci sono titolarissimi… E’ chiaro che quando un allenatore arriva dà fiducia a chi è già titolare ed è stato trainante, il ragazzo è motivato e felice. Dimostrerà il suo valore. Ci vuole un po’ di pazienza”.

Di Lorenzo: “Abbiamo la chat di gruppo e ci facciamo l’in bocca al lupo per le partite, abbiamo sentito Anguissa e Osimhen, facciamo il tifo per loro e viceversa”.

Mazzarri: “Infortunati? Ci sono pochi allenamenti tra una partita e l’altra. C’è Demme che devo capire se recuperabile per la panchina, Olivera di sicuro no. Cajuste probabilmente lo recuperiamo. Zielinski sta bene fisicamente, anche l’altra volta, tant’è vero che ha giocato e verificheremo quanto giocherà”.

Mazzarri: “Non firmo mai per il pari. Io, anche se mancano parecchi giocatori, sto allenando i campioni d’Italia fin quando un altro non vincerà. Stiamo calmi. In campionato con l’Inter abbiamo perso purtroppo 0-3 in contropiede dopo una gran fase di possesso palla. Il calcio è particolare e va interpretata in un certo modo. Ho ragazzi forti, anche se abbiamo defezioni, ma ce la giocheremo come mentalità alla pari”.

Di Lorenzo: “In una finale di una competizione è sbagliato parlare di favoriti. Si affronteranno due grandissime squadre, che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione. Si azzerano tutti i valori del campionato. L’Inter sta facendo benissimo, ha grandi giocatori in fiducia, abbiamo visto la partita con la Lazio. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti per dare il massimo per vincere”.

Mazzarri: “Inter? Ho notato che c’era davanti una signora squadra, abbiamo visto una Inter straripante nel momento migliore. In un campionato così anche le grandi squadre possono avere delle flessioni. Io ho capito che li affronteremo nel miglior momento, se dovessimo far bene ci darebbe grande fiducia”

Di Lorenzo: “Thuram-Lautaro? Al di là del modulo conta come uno lo interpreta. Sulla carta può essere come un modulo più difensivo, ma in campo i movimenti ci portano tanti giocatori in fase offensiva. Affrontiamo una grandissima squadra con una coppia d’attacco che sta facendo bene, l’aspetto difensivo coinvolge tutta la squadra. Dovremo essere bravi in fase passiva a limitarli, poi una volta recuperato il pallone mettere in campo qualità. Sono sicuro che faremo una grandissima partita”.

Mazzarri: “23 anni di carriera è capitato la seconda volta di fare una finale così, spero stavolta di alzare il trofeo. Sono un allenatore che è ben felice di competere questo premio. Non tutti gli allenatori che partono da zero possono avere l’occasione di vincere la Supercoppa. Per la squadra è importante, hanno vinto uno Scudetto, non è facile per tutti ripetersi qui per portare a casa questo ambito trofeo.

Di Lorenzo: “E’ un trofeo importante, siamo a qui a giocarcelo per quanto fatto la scorsa stagione. Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più autostima ed entusiasmo per la seconda parte di stagione. La squadra metterà in campo tutte le forze per alzare il trofeo”

Mazzarri: “Io credo che il Napoli grazie allo Scudetto dell’anno scorso è già conosciuto nel mondo, anche quando ero prima eravamo arrivati in Champions. Da quel momento è il Napoli è sempre stato nelle Coppe, è una realtà che esiste da diversi anni. Credo che il Napoli è una squadra conosciuta a livello mondiale, senza dubbi”.

Di Lorenzo: “Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non fuori. Dispiace non avere tanti tifosi del Napoli, perché la partita viene giocata qua, sicuramente ci seguiranno da casa. Noi faremo di tutto per vincere questo trofeo che è importante per noi, per il club e per tutti i tifosi”.

