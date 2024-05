LIVE – Torneo Micri Calcio, presente anche Mario Giuffredi

Accardo: ”

Prende parola Michele Visone: “L’idea di far confrontare i nostri ragazzi, dargli la possibilità di crescere, è una cosa estremamente importante. Al campo si viene per lavorare, i ragazzi sanno che è un divertimento, però un giorno potrebbero avere quella possibilità… Diventa estremamente importante trasmettere quei valori umani”.

Prosegue l’Assessore Fortini: “I mister sono come i direttori d’orchestra. Lo sport ha questa capacità forte di incidere sulla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Credo che lo sport possa insegnare più che tante altre attività. Grazie di cuore a tutti”.

Assessore Fortini: “Buonasera a tutti, devo dire che l’idea di fare la conferenza stampa in questa sala, che rappresenta la Regione, mi è venuta quando ho incontrato Michele. Siamo abituati a raccontare quello che non funziona, ma quando ci sono iniziative così belle abbiamo meno attenzione. La Regione ha fatto tanto per lo sport, anche con le Universiadi, abbiamo sempre il problema della gestione. Ci affidiamo poco ai privati, i nostri Comuni non hanno la capacità di gestire alcuni impianti. Per il Collana abbiamo lanciato un’iniziativa insieme al CONI per creare un rapporto pubblico-privato”.

Ciro Troise: “Per l’ottavo anno consecutivo rende il centro sportivo San Michele di Volla l’oasi del calcio giovanile. Fanno in modo che per un paio di settimane sia il centro del calcio giovanile. Abbiamo avuto la possibilità di fare questa conferenza alla Sala De Santis della Regione Campania, c’è anche Mario Giuffredi con la MARAT partner del torneo”

Benvenuti alla diretta testuale della presentazione dell’ottava edizione del Trofeo AEG, che si disputa dal 31 maggio al 16 giugno. Il Torneo di calcio giovanile organizzato dalla Micri Calcio si svolgerà al centro sportivo San Michele Volla (NA).