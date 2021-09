LIVE – Trofeo Shalom, Napoli-Rappr. LND 0-0: inizia il match

5′ – Turi regala palla a Tomei ma la difesa del Napoli rimedia

5′ – Gioco di gambe di Russo al limite dell’area che calcia dalla distanza, ma la palla finisce alta

2′ – Primo corner per il Napoli: batte Russo, palla allontanata dalla difesa dopo un batti e ribatti. Lancio per Romano pescato in fuorigioco

18:21 – Inizia il match, batte la LND

Squadre in campo

Formazioni ufficiali:

Napoli: Turi, Romano, Tortora, Peluso, Mazzone, Ruggiero, Vilardi, Milo, Vigliotti, Russo, Attanasio. A disp. Pellino, Fucci, Di Lauro, Manzo, Tuccillo, Cinquegrana, Grieco, Cuciniello, Balestriere, Miele, Coprean. All. Liguori.

Rappr. LND: Bohli, Cuccarolo, PEllegrino, Schugur, Morassutto, Pilo, Tomei, Curumi, Della Salandra, Mollica, Marini, Caviglia, Tinarelli, Porzi. A disp. Polanco, Larcher, Pizzaballa, Reale, Bonanni, Munari. All. Sanfratello.

Benvenuti alla diretta testuale della finale del Trofeo Shalom. Il Napoli Under 17 sarà impegnato contro la Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. Calcio d’inizio a Pietralcina. Gli azzurrini per giocarsi la vittoria hanno avuto la meglio sui pari età del Campobass (0-5) e sul Foggia (2-1).