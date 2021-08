LIVE – Turris-Napoli Primavera 1-0: gol dell’ex Giannone su punizione

22′ – Cross di Varrutti dalla sinistra, controlla sulla destra Nunziante, stop di petto e conclusione sul primo palo: attento Pinto che respinge

20′ – Gol della Turris! A segno l’ex Napoli Giannone su punizione: il suo tiro scavalca la barriera, Pinto non ci arriva. Giannone ha tra l’altro vissuto l’esperienza tra gli azzurri insieme a Lorenzo Insigne

14′ – Grande giocata di Franco, che si libera col destro e calcia sinistro: Pinto respinge, tap-in vincente di Longo che viene fermato in off side

12′ – Bella apertura di Giannone per Varutti, cross basso all’interno dell’area di rigore, ma Pinto fa suo il pallone

12′ – Il Napoli prova a ripartire rubando palla: Ambrosino potrebbe andar via a Lorenzini, ma cincischia nell’ andare verso la porta e viene fermato

11′ – Stavolta l’errore sulla costruzione dal basso è della Turris: Ambrosino prova ad anticipare Perna, sul rimpallo il pallone finisce fuori

8′ – Franco primo ammonito: brutto fallo su Ambrosino che spezza una ripartenza del Napoli

3′ – Primo tiro in porta di Longo che si gira, ma strozza troppo la conclusione e finisce tra le mani di Pinto

2′ – La Turris scende in campo con un 3-4-3: Esempio-Lorenzini-Loreto in difesa; Nunziante e Varutti i due esterni con Cascone e Franco a centrocampo; tridente con Giannone e Leonetti a supporto di Longo. Caneo è ex vice di Gasperini

2′ – Il Napoli si complica la vita in fase di costruzione e perde palla, attacca la Turris con il cross di Varutti, ma Costanzo mette in corner. Palla allontanata sul successivo angolo

1′ – Il Napoli scende in campo con un 3-4-2-1 con la coppia Marranzino-Vergara alle spalle di Ambrosino. Longobardi e Spavone centrali di centrocampo

18:28 Inizia la partita. Batte la Turris: applauso al pubblico, priorità assoluta agli abbonati per l’ingresso allo stadio

18:24 – Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: Pinto; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Vergara, Longobardi, Spavone, Acampa; Ambrosino, Marranzino. Molti azzurrini sono indisponibili perché in prima squadra (Cioffi, D’Agostino, Idasiak…). Mentre Marchisano sta recuperando da un infortunio alla caviglia sinistra.

18:18 – Nella Turris giocano alcuni ex Napoli, come per esempio Manzi (passato l’anno scorso al Lille nell’affare Osimhen) ma anche Giannone e Franco. I partenopei hanno invece Nicolò Dodaro -che gioca come quinto a sinistra- in prova dalla Fiorentina

Napoli Primavera: 1 Pinto, 2 Barba, 3 Acampa, 4 Di Dona, 5 Hysaj, 6 Costanzo, 7 Vergara, 8 Longobardi, 9 Ambrosino, 10 Spavone, 11 Marranzino. A disp. 12 Provitolo, 22 Turi, 13 Rossi, 14 Pontillo, 15 Giannini, 16 Gioielli, 17 Dodaro, 18 Di Palma, 19 Flora, 20 Scognamiglio, 21 De Pasquale, 23 Pesce. All. Frustalupi

Turris: 1 Perna, 2 Esempio, 3 Loreto, 4 Franco, 5 Lorenzini, 6 Varutti, 7 Nunziante, 8 Tascone, 9 Longo, 10 Giannone, 11 Leonetti. A disp.: 12 Abagnale, 13 Di Nunzio, 14 Manzi, 15 Da Dalt, 16 Bordo, 17 Iglio, 18 Palmucci, 19 Pandolfi, 20 D’Oriano. All. Caneo.

Benvenuti alla diretta testuale dell’amichevole precampionato tra la Turris e la Primavera del Napoli. Calcio d’inizio alle 18:30 allo stadio Liguori. A seguire la presentazione della rosa della squadra di Torre del Greco. L’evento sarà aperto al pubblico nei limiti di capienza vigenti per gli impianti sportivi all’aperto e con accesso al solo settore “tribuna Strino”. Il Napoli Primavera inizierà il campionato il 28 agosto.